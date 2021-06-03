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Как выбрать входную дверь в коттедж?

12 июля 2021 10:46  [28]

Если Вы проживаете в коттедже, то вопросы обеспечения собственной безопасности, безопасности своих родных и близких, а также сохранности Вашего загородного дома или коттеджа будут для Вас максимально актуальными. Во многом эта самая безопасность зависит от надежности Вашего дома, а эта самая надежность зависит от того, насколько прочной будет входная дверь в коттедж. Согласитесь, именно она будет служить максимальной защитой в случае, если возникнут какие-то недоразумения. Рассмотрим ситуацию на примере входных дверей от компании Estadoor. Поверьте, любой Ваш выбор достоин уважения, и никто не в праве стремиться, чтобы Вы покупали именно эти двери, - они просто взяты для примера.

Во-первых, дверь должна быть стальной, и сталь должна быть прочной, толстой и при этом не слишком тяжелой – дверь же будут открывать не только сильные мужчины, но и хрупкие представительницы прекрасной половины человечества.

Во-вторых, качество изготовления. Этот параметр также очень важен: какими бы ни были исходные материалы, то, как работают производители, может свести на нет все полезные свойства этих материалов. Так что отточенная сборка – один из важных показателей, и если где-то на выставочном образце или готовом товаре Вы увидели хоть малейший брак, о сотрудничестве с этой компанией стоит забыть.

В-третьих, если входные двери изготавливаются с применением технологий десятилетней давности, не стоит на такие двери даже обращать внимания. Стоит понимать, что продолжительность эксплуатации двери напрямую зависит от того, какие технологии использовались при ее изготовлении. И чем эти технологии совершеннее и современнее, тем лучше.

В-четвертых, дверь должна быть безупречно отрегулирована. Ничего не должно заедать – ни ключ в замке, ни ручка, на которую Вы нажимаете, чтобы открыть дверь. В дверях Estadoor, к примеру, применяется запатентованная автоматическая система, благодаря чему дверь закрывается легко, а усилий, чтобы нажать на ручку, требуется совсем немного.

Ну и в самом конце уже можно обратить внимание на уникальную эстетику. Всем нам хочется, чтобы все в доме было красивым, изысканным, совершенным – и дверь в том числе! так что не забывайте про неповторимость форм, современный дизайн, отличный стиль и гармоничность – двери должны вписаться в интерьер дома изнутри и в наружное пространство, так что тут важны обе стороны медали.

И да, не забывайте о цене. Конечно, идеальная стальная дверь, благодаря используемым материалам, современному оборудованию, квалифицированным сотрудникам не может стоить дешево. Цена должна быть адекватной, соответствующей тем затратам, которые несет производитель.

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