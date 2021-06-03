Девять скульптур симпозиума "Вдохновение" будут установлены в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Девять скульптур первого международного симпозиума "Вдохновение", который прошел в Нижнем Новгороде, будут установлены в городе. Об этом стало известно по итогам работы симпозиума.

Согласно информации, с 15 июня скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Минска и Нижнего Новгорода работали на площади Ленина. В итоге на площади Ленина появилось девять скульптур из белого известняка.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что все скульптуры найдут свое место в городских парках, скверах или на набережных.

"Например, одна из них – скульптура ребенка, которого держат родители, будет очень уместна на улице Варварской, возле роддома №1. Вообще, Нижний Новгород этим летом стал одним из культурных центров страны. У нас прошел Сахаровский фестиваль, фестиваль уличного искусства "Место", начинает свою работу Горький fest, впервые за 40 лет состоялся скульптурный симпозиум. Спасибо всем, кто создавал в эту жаркую погоду свои работы и подарил их городу", – добавил Юрий Шалабаев.

Симпозиум состоялся при поддержке известного скульптора, председателя Союза художников России, Народного художника РФ, Академика Российской академии художеств, Лауреата государственной премии РФ, члена совета при президенте РФ по культуре и искусству Андрея Ковальчука.