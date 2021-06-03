Какими бывают пижамы?

Пижама давно перешла из разряда спальной одежды в одежду для дома. И в этом нет ничего удивительного, потому что в таких вещах удобно и комфортно в любое время года. В ней можно согреться, когда за окном холодно и морозно. На сайте fabrikamaek.ru можно найти красивые и необычные пижамки для каждого члена семьи.

Зачастую случается так, что красивая пижама, купленная для сна, превращается в повседневную одежду. Чтобы найти действительно «свой» костюм, стоит обращать внимание на массу нюансов.

Из каких материалов шьют пижамы?

Наверное, нет такого материала, из которого бы пижамы не шились. Сегодня в продаже можно найти шелковые и атласные варианты, костюмы из микрофибры и кашемира, фланели и флиса. Но даже среди такого многообразия есть абсолютно неудобные варианты, в которых и спать неудобно, и использовать в качестве домашней одежды не получится.

Подбирать пижаму стоит таким образом, чтобы материал не деформировался, впитывал влагу и пропускал воздух. К тому же, он должен быть приятным на ощупь и не причинять дискомфорт.

В последнее время все больше производителей стали отдавать предпочтение трикотажу. Покупатели по достоинству оценили пижамы из хлопкового трикотажа. Они не вызывают аллергических реакций и отлично пропускают воздух. В таких вещах комфортно не только спать, но и можно ходить по дому. Хлопковые вещи подходят не только взрослым. Родители с большой радостью покупают трикотажные вещи детям.

Но не стоит забывать о недостатках. Они есть, хоть их и очень мало. К примеру, трикотажные пижамки капризны и требуют особого ухода. Все дело в том, что их нужно правильно стирать. Желательно, отдавать предпочтение теплой воде. Правильный уход позволит продлить срок службы пижамы.

Про шелковые пижамы можно говорить долго. Их выбирают те представительницы прекрасного пола, которые предпочитают всегда выглядеть красиво.

Шелк – натуральный материал, который имеет природное происхождение. Он не вызывает аллергии, прочный и не накапливает статическое электричество.

Шелковая ткань позволяет шить красивые пижамки, которые могут использоваться ежедневно, а также для особого случая. Они отлично прилегают к телу и вызывают приятные ощущения. В такой сорочке не жарко летом и не холодно зимой. При правильном уходе она прослужит долго и не потеряет своей привлекательности. Что касается расцветок и рисунков, то даже при длительной носке она не потеряет своего первоначального оттенка.

Несмотря на неприхотливость, специалисты советуют отдать предпочтение ручной стирке и отказаться от машинной. Вода должна быть теплой, а в составе порошка отсутствовать парабены.

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