Топ-5 лучших защищенных механических часов для мужчин

Механические и электронные часы — не только элемент стиля, но и практичный мужской аксессуар. Производители все чаще дополняют модели стойким к царапинам стеклом и защищают корпусы от ударов и воздействия влаги. Специалисты e-Katalog составили шорт-лист самых популярных защищенных часов, в который вошли оптимальные с точки зрения стоимости и функциональности модели.



Casio G-Shock DW-5600E-1V

Электронные часы Casio G-Shock DW-5600E-1V обладают усиленной защитой корпуса от ударов и воздействия воды. Степень водозащиты заявлена на уровне 200 WR, что делает модель подходящей даже для дайвинга.

Часы изготовлены из пластика, а дисплей покрыт минеральным стеклом. На него выводятся показатели секундомера, таймера и календаря. Предусмотрен будильник. Устройство работает от батарейки типа CR2016. Страна-производитель — Япония.



Совет. Чтобы купить такие часы максимально выгодно, лучше всего посетить e-Katalog и сравнить цены на понравившуюся модель на разных онлайн-площадках.



Orient RA-AA0001B

Японские часы Orient RA-AA0001B выполнены в стальном корпусе диаметром 42 мм и оснащены металлическим ремешком, благодаря чему гармонично дополняют как деловой, так и повседневный образ. Циферблат защищен сапфировым стеклом. На нем отображаются день недели и число месяца. Есть однонаправленный вращающийся безель, который можно использовать в роли секундомера или таймера обратного отсчета. В конструкцию входят 22 камня, которые служат для уменьшения скорости изнашивания контактирующих поверхностей деталей. Предусмотрен автоподзавод, обеспечивающий постоянный подзавод изделия за счет движения руки владельца. Запас хода составляет 40 часов. Часы могут похвастаться высокой влагозащитой — 200 WR. Их не надо снимать с руки во время плавания и неглубоких погружений.



Seiko SSA303J1

Часы Seiko SSA303J1 выполнены в современном дизайне. Корпус и браслет с раскладывающейся застежкой-клипсой изготовлены из стали. Циферблат закрывает сапфировое стекло. В основе изделия — фирменный мануфактурный механизм с автозаводом 4R57. В его состав входят 29 камней, благодаря чему модель выигрывает с точки зрения износостойкости на фоне других моделей. Предусмотрена функция Stop second, которая позволяет остановить часовой механизм для установки времени с точностью до секунды. Модель способна выдержать давление до 10 атм, а значит, подходит для плавания в бассейнах и открытых водоемах.



TISSOT T106.407.11.051.00

Швейцарские часы TISSOT T106.407.11.051.00 — аксессуар представительского класса, который привлекает дизайном и внушительным запасом хода (до 72 часов). Основой модели стал механизм Swiss Made с 19 камнями и автоподзаводом. Корпус и браслет выполнены из нержавеющей стали. Циферблат защищен сапфировым стеклом. Контрастные белые индексы с люминесцентным покрытием хорошо видны на черном циферблате. Водонепроницаемость класса 100 WR позволяет плавать, не снимая часов.



Epos 3401.132.20.15.25

Механические часы Epos 3401.132.20.15.25 изготовлены в Швейцарии. В них применяется ходовой механизм Swiss Made с автозаводом ETA 2824-2 и 25 камнями, который заслужил статус надежной «рабочей лошадки». Запас хода заявлен на уровне 42 часов. Часы выполнены в стальном серебристом корпусе диаметром 43 мм, имеют кожаный ремешок. Циферблат защищен антибликовым сапфировым стеклом. Три основные стрелки оснащены люминесцентной подсветкой. В часах можно плавать и погружаться без акваланга. Класс водозащиты — 100 WR.