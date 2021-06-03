Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
13 июля 2021 09:36  [36] СК выясняет обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Володарском районе
12 июля 2021 13:11  [345] Семь человек спасли на воде в Нижнем Новгороде за минувшие выходные
12 июля 2021 11:59  [738] Шесть взрослых и один ребёнок утонули в Нижегородской области за выходные
12 июля 2021 08:36  [2355] Семилетняя девочка утонула в Ардатовском районе
11 июля 2021 18:34  [1132] Пятьдесят человек утонули в водоемах Нижегородской области с начала лета
11 июля 2021 15:52  [471] Прокуратура проведет проверку по факту поджога склада в Дзержинске
11 июля 2021 13:43  [1403] Труп нашли в Силикатном озере в Нижнем Новгороде
11 июля 2021 09:11  [1246] СК выясняет обстоятельства травмирования ребенка на детской площадке в Выксе
10 июля 2021 16:14  [708] Мужчина погиб в утонувшем в Пьяне Renault Logan
10 июля 2021 13:54  [662] Мужчина утонул в нижегородском озере "Больничное"
Происшествия

СК выясняет обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Володарском районе

13 июля 2021 09:36  [36] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

СК выясняет обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Володарском районе. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 10 июля днем в кирпичном доме в с. Старково после тушения пожара было обнаружено тело 60-летнего мужчины.

Следователи при осмотре места происшествия не обнаружили видимых телесных повреждений криминального характера. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Предварительно установлено, что в день трагедии погибший употреблял спиртные напитки. Для выяснения причин произошедшего возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph