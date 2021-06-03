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СК выясняет обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Володарском районе. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, 10 июля днем в кирпичном доме в с. Старково после тушения пожара было обнаружено тело 60-летнего мужчины.
Следователи при осмотре места происшествия не обнаружили видимых телесных повреждений криминального характера. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Предварительно установлено, что в день трагедии погибший употреблял спиртные напитки. Для выяснения причин произошедшего возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.
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