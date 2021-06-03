Найден потенциальный инвестор для строительства еще одной канатной дороги в Нижнем Новгороде Бизнес

Канатная дорога Нижний Новгород - Бор Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Найден потенциальный инвестор для строительства еще одной канатной дороги в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, в настоящее время региональным кабинетом министром рассматривается вариант строительства канатной дороги через Оку в качестве одного из вариантов транспортного сообщения между станцией метро "Заречная" и нагорной частью города в районе улиц Сурикова - Терешковой.

При этом уже найдена компания, которая могла бы заняться таким строительством. Правительство обсуждает с ООО "ПОМА" возможные механизмы и формы реализации проекта. Предварительная стоимость строительства составляет 2,6 млрд рублей.

Напомним, что в 2007 году в Нижнем Новгороде компанией Poma был представлен проект канатной дороги. В 2009 году было получено разрешение на строительство канатной дороги на территории городского округа город Бор, а 12 января 2010 года — на территории Нижнего Новгорода.

9 февраля 2012 года канатная дорога "Нижний Новгород – Бор" была запущена в эксплуатацию. Первыми пассажирами в испытательной поездке стали 16 чиновников во главе с экс-губернатором региона Валерием Шанцевым.