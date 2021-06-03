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Политика

"Подрастает целое поколение молодых законотворцев, которые приобщаются к общественно-политической жизни страны", - Евгений Люлин

13 июля 2021 10:04  [84] Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

"Подрастает целое поколение молодых политиков и законотворцев, которые приобщаются к общественно-политической жизни страны", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в ходе встречи с победителями конкурса "Моя законотворческая инициатива" 12 июля.

Согласно информации, этот конкурс на лучшую законотворческую работу был учрежден в ознаменование 100-летия образования Госдумы в России в 2005 году.

Главными целями конкурса являются привлечение молодежи к государственному управлению с помощью участия в законотворческой деятельности, а также отбор перспективных кадров и проектов для подготовки законодательных инициатив. За прошедшие годы участие в конкурсе приняли молодые люди из разных субъектов страны, общее число рассмотренных работ составило более 17 тысяч. По его итогам было издано 29 книг-сборников тезисов, а золотыми знаками отличия "Депутатский резерв" награждено свыше 1200 победителей.

Участники проекта рассказали о своих работах, представленных на конкурс. Так, студентка ПИМУ Минздрава РФ Дарья Павлова предложила реформировать систему здравоохранения – создать государственную систему взамен страховой, студентка ПИМУ Минздрава РФ Дарья Грабова – усовершенствовать законодательство, регулирующее работу санитарной авиации. Работа студентов Нижегородского Губернского колледжа Ирины Кучугуровой, Анны Егошиной и Михаила Ерастова касалась совершенствования системы расследования преступлений.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области отметил серьезный подход ребят и детальное изучение выбранных тем, подчеркнул, что все вопросы являются актуальными.

"Конкурс проходит уже более 15 лет и каждый год набирает обороты. Он стал стартовой площадкой для карьеры многих по-хорошему амбициозных людей. Чем больше таких людей будет идти на государственную службу, тем динамичнее и эффективнее будет развиваться Россия. Главная задача – приобщить к законотворческому процессу молодых талантливых людей из разных отраслей. Важно, чтобы при разработке законов учитывались мнения молодых ученых, студентов, молодежи, заинтересованной в развитии нашего государства", - сказал Евгений Люлин.

"Целый ряд законодательных инициатив, среди авторов которых были, в том числе, и участники конкурса, в этом году нашел поддержку на федеральном уровне. Участие в конкурсе – это возможность взглянуть по-новому на свою профессию, расширить свой кругозор, свои знания и предложить идеи. Такие идеи нужны и на региональном, и на федеральном уровнях. Здорово, что подрастает целое поколение молодых политиков и законотворцев, которые приобщаются к активной общественно-политической жизни страны", - заключил он.

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Теги:
Евгений Люлин
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