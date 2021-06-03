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Анонсы событий для СМИ на 13 июля 2021 года
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Происшествия

Пенсионер из Дзержинска подозревается в убийстве соседа из-за давней обиды

13 июля 2021 13:32  [154] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пенсионер из Дзержинска подозревается в убийстве соседа из-за давней обиды. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, следователями возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" в отношении 70-летнего пенсионера.

Следователи полагают, что 13 июля на территории садового товарищества "Луч" города Дзержинска подозреваемый произвел несколько выстрелов из обреза ружья в 40-летнего мужчину, который скончался на месте происшествия.

В ходе допроса удалось установить, что ранее подозреваемый работал сторожем в СНТ "Луч" и выявил факт совершения потерпевшим хищения. Впоследствии он был осужден за совершенное преступление. Летом 2021 тот освободился из мест лишения свободы. У мужчин возникла ссора, в ходе которой он припомнил другому обиду, за то, что именно он передал нарушителя органам полиции.

В итоге мужчина взял обрез ружья и застрелил своего 40-летнего соседа.

Расследование продолжается.

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Теги:
ск Убийство
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