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Общество

Нижегородский минлесхоз начал выдачу разрешений на добычу болотно-луговой дичи

13 июля 2021 15:35  [46] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области начало выдачу разрешений на добычу болотно-луговой дичи. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно информации, в регионе охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников. Сезон охоты в Нижегородской области разрешен в следующие сроки:

  • на болотно-луговую дичь — в период с 25 июля по 30 ноября;
  • на боровую дичь, кроме вальдшнепа — с 5 августа по 28 (29) февраля;
  • на полевую дичь — с 5 августа по 30 ноября;
  • на водоплавающую дичь — с 21 августа по 30 ноября.

В перечень болотно-луговой дичи, на которую разрешена охота, входят такие виды, как дупель, бекас, гаршнеп, травник, чибис, улиты, веретенники, камнешарка, коростель, обыкновенный погоныш. Боровой дичью являются глухарь обыкновенный, тетерев обыкновенный, рябчик, а полевой дичью - серая куропатка, перепел, голуби и горлицы.

При этом в минлесхозе напомнили, что запрещена любительская и спортивная охота на виды, занесенные в Красные книги РФ и Нижегородской области. Это белая куропатка, клинтух, кулики (большой кроншнеп, турухтан, мородунка, фифи, кулик-сорока, поручейник, пастушок, погоныш малый, погоныш-крошка).

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Теги:
Охота
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