Нижегородский минлесхоз начал выдачу разрешений на добычу болотно-луговой дичи

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Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области начало выдачу разрешений на добычу болотно-луговой дичи. Об этом сообщили в ведомстве.
Согласно информации, в регионе охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников. Сезон охоты в Нижегородской области разрешен в следующие сроки:
В перечень болотно-луговой дичи, на которую разрешена охота, входят такие виды, как дупель, бекас, гаршнеп, травник, чибис, улиты, веретенники, камнешарка, коростель, обыкновенный погоныш. Боровой дичью являются глухарь обыкновенный, тетерев обыкновенный, рябчик, а полевой дичью - серая куропатка, перепел, голуби и горлицы.
При этом в минлесхозе напомнили, что запрещена любительская и спортивная охота на виды, занесенные в Красные книги РФ и Нижегородской области. Это белая куропатка, клинтух, кулики (большой кроншнеп, турухтан, мородунка, фифи, кулик-сорока, поручейник, пастушок, погоныш малый, погоныш-крошка).
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