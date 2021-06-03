Нижегородский минлесхоз начал выдачу разрешений на добычу болотно-луговой дичи Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области начало выдачу разрешений на добычу болотно-луговой дичи. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно информации, в регионе охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников. Сезон охоты в Нижегородской области разрешен в следующие сроки:

на болотно-луговую дичь — в период с 25 июля по 30 ноября;

на боровую дичь, кроме вальдшнепа — с 5 августа по 28 (29) февраля;

на полевую дичь — с 5 августа по 30 ноября;

на водоплавающую дичь — с 21 августа по 30 ноября.

В перечень болотно-луговой дичи, на которую разрешена охота, входят такие виды, как дупель, бекас, гаршнеп, травник, чибис, улиты, веретенники, камнешарка, коростель, обыкновенный погоныш. Боровой дичью являются глухарь обыкновенный, тетерев обыкновенный, рябчик, а полевой дичью - серая куропатка, перепел, голуби и горлицы.

При этом в минлесхозе напомнили, что запрещена любительская и спортивная охота на виды, занесенные в Красные книги РФ и Нижегородской области. Это белая куропатка, клинтух, кулики (большой кроншнеп, турухтан, мородунка, фифи, кулик-сорока, поручейник, пастушок, погоныш малый, погоныш-крошка).