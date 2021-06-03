Выставочная программа INTERVALS 2021 станет самой масштабной в России за всю историю фестиваля Общество

Выставочная программа международного фестиваля медиаискусства INTERVALS 2021, который состоится 27-29 августа 2021 года, станет самой масштабной в России за всю историю фестиваля, сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

В рамках фестиваля будет задействовано более 15 архитектурных площадок в историческом центре города для знакомства зрителей с медиаартом.

О программе и нюансах предстоящего фестиваля рассказали его организаторы 13 июля на пресс-конференции в молодежном центре «Высота». В ней приняли участие заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, генеральный директор студии dreamlaser Андрей Тубольцев, заместитель директора по культурным проектам и коммуникациям "Альянс Франсез — Нижний Новгород" Наталья Родионова.

"Фестиваль INTERVALS 2021 крайне важен для культуры региона, а в год 800-летия Нижнего Новгорода он станет одним из ключевых мероприятий событийной программы. Кроме того, важно, что фестиваль остается международным, вопреки закрытым границам. Что касается ковидных ограничений, фестиваль будет работать по системе "Мультипасс 800", что позволит нижегородцам увидеть работы мировых и российских медиахудожников в городском пространстве, с соблюдением всех мер безопасности", - подчеркнул в ходе пресс-конференции заместитель председателя правительства Нижегородской области, региональный министр культуры Олег Беркович.

Как заметил генеральный директор студии dreamlaser Андрей Тубольцев, INTERVALS 2021 станет мощным финалом летней серии мероприятий событийной программы 800-летия Нижнего Новгорода.

"Фестиваль пройдет в конце лета на рекордном для нас количестве локаций, крупнейшим станет пространство Нижегородской ярмарки. Кроме того, мы продолжаем поддерживать международный формат INTERVALS 2021. В этом году на фестивале выступят художники из Франции, Великобритании и других стран. Также мы вновь проведем образовательную и музыкальную программу, подробности которых объявим в самое ближайшее время", - рассказал Андрей Тубольцев.

В дни проведения фестиваля будут задействованы как уличные объекты, так и закрытые помещения.

Уличные инсталляции:

· Нижегородская ярмарка, Главный ярмарочный дом — Antimotion, Illuminarium 3000, Hilights.studio — проекционные инсталляции на фасад;

· Бывшая фабрика «Маяк» — XZALT, Pitch, коллаборация dreamlaser + Илья Гильманов — видеомэппинги на фасад;

· Метромост — Hypnotica (Азербайджан), dreamlaser, Сергей Лободин (Cyber Tiger) — мэппинги на опорах со стороны улицы Черниговской;

· Телебашня — Lite Light — интерактивная инсталляция, которой смогут управлять сами зрители;

· Кремль, ландшафтный амфитеатр — Boris Vitazek (Словакия) — инсталляция Second Litany, посвященная танцу;

· Нижегородская ярмарка, второй павильон — медиахудожники из отбора опен-колла — мэппинги на фасад

Инсталляции внутри зданий:

· Нижегородская ярмарка, первый павильон — Nonotak (Франция) — новая пространственная инсталляция в авторском стиле медиахудожников, которая охватит всю площадь локации;

· Гербовый зал Главного ярмарочного дома — Radugadesign — спецпроект "Генеративная Галерея" с работами известных медиахудожников со всего мира;

· Бывшая фабрика "Маяк" — dreamlaser — пространственная инсталляция;

· Речной вокзал — Stain — пространственная инсталляция и AV-перфоманс Overlogic;

· Красные казармы (2 этаж) — United visual artists (Великобритания) — пространственная инсталляция;

· Красные казармы (3 этаж) — Sila Sveta — инсталляция, построенная на иллюзиях с помощью зеркал и современных технологий;

· Кинотеатр "Рекорд" — Kuflex — красочная, интерактивная инсталляция;

· Филармония — Виктор Поляков — кинетическая зеркальная скульптура с использованием лазеров;

· Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ* — Radugadesign — аудиовизуальный перфоманс "7", посвященный восприятию цвета и звука и их воздействию на человека.



На INTERVALS 2021 представят инсталляции художники мирового уровня: United visual artists (Великобритания), Nonotak (Франция), dreamlaser, SILA SVETA, Radugadesign, Kuflex, Hypnotica (Азербайджан), Stain, Pitch, Hilights.studio, Boris Vitazek (Словакия), XZALT, Lite Lights, Illuminarium3000, Antimotion, Виктор Поляков, Сергей Лободин (Cyber Tiger), Илья Гильманов.

"При поддержке французского Института при Посольстве Франции в России и французского культурного и образовательного центра "Альянс Франсез — Нижний Новгород» на INTERVALS 2021 выступят медиахудожники из Парижа — коллектив Nonotak. Это коллаборация иллюстратора Noemi Schipfer и архитектора Takami Nakamoto. Вместе они создадут инсталляцию и представят AV-перфоманс Shiro внутри Первого павильона ярмарки. Надеемся, что эпидемиологическая обстановка позволит осуществить наш проект в полном объеме", — рассказала заместитель директора по культурным проектам и коммуникациям "Альянс Франсез — Нижний Новгород" Наталья Родионова.

Маршрут выставки позволит зрителям посетить все инсталляции и архитектурные объекты в течение трех дней фестиваля, с соблюдением всех мер безопасности. Вход на выставку свободный, 0+

Сопровождением к выставке станет образовательная программа с участием медиахудожников, известных представителей медиаарта, организаторов и кураторов крупнейших мероприятий мультимедиа-индустрии. Она будет проходить 28 и 29 августа и разделен на три: лекционный, профессиональный (в офисе студии dreamlaser) и блок с опен-токами (Кинофактура, Нижполиграф). Вход на лекции и опен-токи свободный, 12+

В рамках музыкальной программы фестиваля на данный момент заявлены мероприятия:

· AV-перфоманс Overlogic от студии Stain в холле Речного вокзала (27 августа, 21:00)

· AV-перфоманс Shiro от дуэта медиахудожников Nonotak (Франция) (28 августа, 21:00)

Вход по билетам: https://intervalsfestival.ticketscloud.org/

Количество билетов ограничено вместимостью площадки. 16+

Организаторами INTERVALS 2021 выступают студия dreamlaser и куратор Ксюша Чеховская, при участии "Центра 800" и при поддержке правительства Нижегородской области, а также при поддержке Французского Института при Посольстве Франции в России и "Альянс Франсез - Нижний Новгород". 0+