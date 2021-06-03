Xiaomi Mi 11 – смартфон для продвинутых людей

В конце зимы 2020 г на рынке был представлен новенький смартфон Xiaomi MI 11 с быстрой проводной и беспроводной зарядкой. Новинка стоит недорого и уже опробована многими потребителями.

Ее аналогом, но более дешевым мобильным устройством является серия MI 11 Lite. Последние аппараты хоть и стоят недорого, но отличаются высоким качеством и многогранным функционалом.

Главные особенности нового смартфона

В первую очередь стоит обратить внимание на кинемотегографическую камеру с 108 мегапиксельным модулем. Она дополнена микрокамерой на 5 МП, оснащена кинематографическими эффектами, подходит для мощной ночной съемки и имеет хорошую оптическую стабилизацию. Другие особенности новинки:

датчик сердечного ритма;

быстрая беспроводная и проводная зарядка;

Bluetooth 5.2;

поддержка 5G и Wi-Fi 6;

чипсет Snapdragon 888;

стереодинамики harman/kardon.

На корпусе установлено матовое стекло. Сенсорный экран защищен стеклом Gorilla Victus и отличается высокоточной цветоотдачей и чувствительным сенсором.

Автономная работа

Быстрая беспроводная зарядка 50 Вт плюс с провода 55 Вт позволяют зарядить аппарат за полчаса на 80%, а за 45-50 минут на 100%. С помощью реверсивной беспроводной зарядки Xiaomi MI 11 может быть подзарядкой для других гаджетов. Например, многие пользователи с помощью этой функции подзаряжают беспроводные наушники.

Яркость экрана напрямую влияет на время автономной работы, как и сценарии работы. Авиарежим и просмотр видеороликов дают возможность поработать без подзарядки в течение 15 часов. В среднем же в ручном режиме с максимальной яркостью экрана можно работать примерно 10 часов. Мощные видеоигры смартфон тянет всего 6-8 часов. Он оснащен стандартными камерами, которые устанавливает производитель Xiaomi. При съемке видео аппарат может отключить экран для экономии через 3 минуты работы. Это очень удобная и практичная опция.

В целом можно сказать, что Xiaomi MI 11 – качественное устройство флагманского уровня. Он оснащен дополнительными функциями и имеет мощные основные характеристики. Позволяет настроить отключение рекламы, приложений, новостей, уведомлений в первый час с начала работы. Это отличная альтернатива более дорогим Samsung. Приобрести новинку можно в интернет-магазине с доставкой. Каждая модель продается с заводской гарантией. Можно точно сказать, что Xiaomi MI 11 не уйдет с мирового рынка, а будет завоевывать все большую популярность, особенно если производитель будет постепенно понижать цену.

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