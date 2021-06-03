Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Xiaomi Mi 11 – смартфон для продвинутых людей

14 июля 2021 09:06  [86]

В конце зимы 2020 г на рынке был представлен новенький смартфон Xiaomi MI 11 с быстрой проводной и беспроводной зарядкой. Новинка стоит недорого и уже опробована многими потребителями.

Ее аналогом, но более дешевым мобильным устройством является серия MI 11 Lite. Последние аппараты хоть и стоят недорого, но отличаются высоким качеством и многогранным функционалом.

Главные особенности нового смартфона

В первую очередь стоит обратить внимание на кинемотегографическую камеру с 108 мегапиксельным модулем. Она дополнена микрокамерой на 5 МП, оснащена кинематографическими эффектами, подходит для мощной ночной съемки и имеет хорошую оптическую стабилизацию. Другие особенности новинки:

  • датчик сердечного ритма;
  • быстрая беспроводная и проводная зарядка;
  • Bluetooth 5.2;
  • поддержка 5G и Wi-Fi 6;
  • чипсет Snapdragon 888;
  • стереодинамики harman/kardon.

На корпусе установлено матовое стекло. Сенсорный экран защищен стеклом Gorilla Victus и отличается высокоточной цветоотдачей и чувствительным сенсором.

Автономная работа

Быстрая беспроводная зарядка 50 Вт плюс с провода 55 Вт позволяют зарядить аппарат за полчаса на 80%, а за 45-50 минут на 100%. С помощью реверсивной беспроводной зарядки Xiaomi MI 11 может быть подзарядкой для других гаджетов. Например, многие пользователи с помощью этой функции подзаряжают беспроводные наушники.

Яркость экрана напрямую влияет на время автономной работы, как и сценарии работы. Авиарежим и просмотр видеороликов дают возможность поработать без подзарядки в течение 15 часов. В среднем же в ручном режиме с максимальной яркостью экрана можно работать примерно 10 часов. Мощные видеоигры смартфон тянет всего 6-8 часов. Он оснащен стандартными камерами, которые устанавливает производитель Xiaomi. При съемке видео аппарат может отключить экран для экономии через 3 минуты работы. Это очень удобная и практичная опция.

В целом можно сказать, что Xiaomi MI 11 – качественное устройство флагманского уровня. Он оснащен дополнительными функциями и имеет мощные основные характеристики. Позволяет настроить отключение рекламы, приложений, новостей, уведомлений в первый час с начала работы. Это отличная альтернатива более дорогим Samsung. Приобрести новинку можно в интернет-магазине с доставкой. Каждая модель продается с заводской гарантией. Можно точно сказать, что Xiaomi MI 11 не уйдет с мирового рынка, а будет завоевывать все большую популярность, особенно если производитель будет постепенно понижать цену.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph