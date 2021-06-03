Медицинские прорывы Израиля, основанные на искусственном интеллекте

Израиль лидирует в области цифрового здравоохранения и медицинских устройств и служит своего рода глобальной лабораторией инновационных технологических разработок. Благодаря успешному сочетанию высоких технологий и медицины Израиль накопил ценные знания и опыт в этих областях, которые могут быть полезными для медицинских учреждений и служб здравоохранения в развитых странах.
Достаточно подумать об объеме цифровых медицинских карт в Израиле: информационные технологии накапливают медицинскую информацию о своих пациентах, которая сегодня представляет собой ценную базу данных для оценки состояния здоровья, анализа характеристик заболеваний и определения причин болезней. Это также одна из причин, по которой Израилю выпала честь получить вакцины против коронавируса в такой степени, которой не достигла ни одна другая страна. Инновационные технологии, богатый опыт врачей и комфортные условия медицинских центров делают Израиль лидирующей страной в проведении сложнейших оперативных вмешательств и успешного лечения онкологии. Онкоцентры Израиля являются ведущими медучреждениями, которые объединили самый высокий уровень предоставления услуг в данной области.
Кроме того, эта страна имеет передовые технологии для успешной диагностики и лечения многих заболеваний:
Впервые в истории медицинская система может изучать своих пациентов статистически и с течением времени, а также предоставлять аналитические данные из больших баз данных для более точного прогнозирования заболеваний и пороков развития. Профилактическая медицина занимает центральное место в биомедицинской экосистеме Израиля, благодаря стартапам и инициативам, рожденным в организациях здравоохранения, разрабатывающих цифровые решения, которые помогут и защитят людей от хронических заболеваний с самого рождения. Например, HMO Clalit разрабатывает инструменты для мониторинга заболеваний и прогнозирования риска лейкемии, а Maccabi HMO представляет систему искусственного интеллекта, которая может определить вероятность наличия рака толстой кишки с помощью простого анализа крови.
Обилие данных, накопленных за долгие годы в Израиле, прокладывает путь к персонализированной медицине. Примером могут служить инструменты разработчика Maccabi HMO для настройки персонализированной медицины для пациентов с гипертонией. На основе имеющихся данных о пациентах в системе здравоохранения (таких как исходное артериальное давление и семейный фон) теперь можно в режиме реального времени представлять рекомендации по лечению и назначать лекарства, которые могут оптимально повлиять на конкретных пациентов.
Более того, многие израильские компании разрабатывают индивидуальные методы лечения, основанные на генетике. Такие компании, как FDNA, оснащенные обширными геномными базами данных, используют искусственный интеллект для выявления физиологических закономерностей, которые выявляют генетические изменения, вызывающие заболевания. Такие компании могут произвести революцию в профилактической медицине и индивидуальном лечении, основываясь только на взгляде на лицо пациента. Данные, накапливаемые медицинской системой страны, предоставляют медицинские знания, которые могут помочь не только гражданам Израиля, но и привести к глобальным прорывам в медицине.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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