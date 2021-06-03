Медицинские прорывы Израиля, основанные на искусственном интеллекте

Израиль лидирует в области цифрового здравоохранения и медицинских устройств и служит своего рода глобальной лабораторией инновационных технологических разработок. Благодаря успешному сочетанию высоких технологий и медицины Израиль накопил ценные знания и опыт в этих областях, которые могут быть полезными для медицинских учреждений и служб здравоохранения в развитых странах.

Израильская медицина - самая технологичная в мире

Достаточно подумать об объеме цифровых медицинских карт в Израиле: информационные технологии накапливают медицинскую информацию о своих пациентах, которая сегодня представляет собой ценную базу данных для оценки состояния здоровья, анализа характеристик заболеваний и определения причин болезней. Это также одна из причин, по которой Израилю выпала честь получить вакцины против коронавируса в такой степени, которой не достигла ни одна другая страна. Инновационные технологии, богатый опыт врачей и комфортные условия медицинских центров делают Израиль лидирующей страной в проведении сложнейших оперативных вмешательств и успешного лечения онкологии. Онкоцентры Израиля являются ведущими медучреждениями, которые объединили самый высокий уровень предоставления услуг в данной области.

Кроме того, эта страна имеет передовые технологии для успешной диагностики и лечения многих заболеваний:

Прибор, называемый сфокусированным ультразвуком под МРТ, использует устройство магнитно-резонансной томографии - МРТ и звуковую систему. Устройство направляет звуковые волны к опухоли за пределы тела без хирургического вмешательства и успешно уничтожает опухоль. Медицинский центр "Шеба" был первым, кто внедрил это устройство, и сегодня женщины, страдающие опухолями матки, лечатся без хирургического вмешательства. Но ожидаемое будущее данного прибора еще более перспективно: разработчики намерены расширить его область применения и разрешить уничтожение опухолей в головном мозге, здоровье, простате и других областях. Израильская компания Diversity Imaging довела возможности медицинской визуализации до предела, когда в августе 2000 года представила революционную видеокапсулу, которая позволяет делать снимки пищеварительной системы. После проглатывания капсула захватывает вид пищевода, желудка и кишечника и позволяет врачам диагностировать нарушения, закупорки и опухоли с помощью четких и ярких цветных изображений. Исследование, которое в будущем может заменить сложные тесты, можно проводить дома у пациента, а на следующий день дает возможность получать подробное медицинское заключение, содержащее результаты исследования и местонахождение нарушений желудочно-кишечного тракта. Видеокапсула уже продана во многие страны мира. Диагностика раковых процессов требует взятия образца ткани во время хирургической операции. Такой процесс называется биопсией, предполагающей госпитализацию, а иногда и риск кровотечения, инфекции и наличие рубца в области биопсии. Исследователям из Института Вейцмана в 2003 году удалось завершить разработку нового метода, который может положить конец биопсии в недалеком будущем. Устройство МРТ особым методом обнаруживает различия между злокачественными и доброкачественными опухолями и позволяет диагностировать заболевание даже без хирургической биопсии. Система МРТ обнаруживает различия между новообразованиями и, таким образом, без хирургического вмешательства различает злокачественные и доброкачественные опухоли. Между тем новый метод позволяет диагностировать опухоли рака груди и простаты и избавляет пациентов от беспокойства и психологического стресса из-за процесса биопсии. В будущем исследователи планируют применить этот метод для быстрой и эффективной диагностики других видов рака. Между тем, данная разработка уже внедряется во многих медицинских центрах по всему миру. Женщины в дородовом периоде не в восторге от процедуры, которая повторяется во время госпитализации в родильном зале: гинекологи и акушерки вручную исследуют проем влагалища, чтобы измерить раскрытие шейки матки и продвижение плода на пути к выходу. Инновационная разработка израильской стартап-компании "Барнаб" сумела заменить неловкий процесс. Новое устройство, впервые испытанное в 2003 году, подключенное к компьютеру, включает датчики, подключенные к шейке матки. Они обнаруживаются ультразвуковыми волнами, а числовые данные записываются на монитор. Соединение безболезненно, безвредно и не опасно для матери или плода. Результаты говорят сами за себя: разработка достигает большей точности в измерении раскрытия шейки матки и продвижения плода, остается только подождать, пока больницы Израиля примут новую разработку для всех матерей.

Профилактическая медицина на основе искусственного интеллекта

Впервые в истории медицинская система может изучать своих пациентов статистически и с течением времени, а также предоставлять аналитические данные из больших баз данных для более точного прогнозирования заболеваний и пороков развития. Профилактическая медицина занимает центральное место в биомедицинской экосистеме Израиля, благодаря стартапам и инициативам, рожденным в организациях здравоохранения, разрабатывающих цифровые решения, которые помогут и защитят людей от хронических заболеваний с самого рождения. Например, HMO Clalit разрабатывает инструменты для мониторинга заболеваний и прогнозирования риска лейкемии, а Maccabi HMO представляет систему искусственного интеллекта, которая может определить вероятность наличия рака толстой кишки с помощью простого анализа крови.

Обилие данных, накопленных за долгие годы в Израиле, прокладывает путь к персонализированной медицине. Примером могут служить инструменты разработчика Maccabi HMO для настройки персонализированной медицины для пациентов с гипертонией. На основе имеющихся данных о пациентах в системе здравоохранения (таких как исходное артериальное давление и семейный фон) теперь можно в режиме реального времени представлять рекомендации по лечению и назначать лекарства, которые могут оптимально повлиять на конкретных пациентов.

Более того, многие израильские компании разрабатывают индивидуальные методы лечения, основанные на генетике. Такие компании, как FDNA, оснащенные обширными геномными базами данных, используют искусственный интеллект для выявления физиологических закономерностей, которые выявляют генетические изменения, вызывающие заболевания. Такие компании могут произвести революцию в профилактической медицине и индивидуальном лечении, основываясь только на взгляде на лицо пациента. Данные, накапливаемые медицинской системой страны, предоставляют медицинские знания, которые могут помочь не только гражданам Израиля, но и привести к глобальным прорывам в медицине.

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