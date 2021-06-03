Как разблокировать и активировать iPhone с помощью R-Sim, X-Sim

Самый дешевый способ разблокировать и активировать iPhone - использовать аппаратные средства интерпозитория, такие как R-sim, x-sim, Gevey sim, GPP и Heicard. Данный чип r-sim купить можно на сайте. Старый программный хакер Ultrasn0w устарел после выхода iPhone 4S и выше. Разблокировка IMEI - всегда лучший вариант, во многих местах стоит дорого.

IPhone 5, sim-карта, переходник R-sim и лоток для sim-карты

В зависимости от производителя бренда вы можете использовать наложенный переходник для SIM-карты для разблокировки как взломанных, так и не взломанных iPhone. Однако этот эксплойт не предоставляет решения для постоянной разблокировки. Это означает, что телефон потеряет свой статус разблокировки после удаления промежуточного устройства или обновления прошивки iPhone до версии, не поддерживаемой аппаратным обеспечением промежуточного устройства. Хорошей новостью является то, что ордер на iPhone остается в силе до тех пор, пока не будет взломан джейлбрейк.

Как работают Sim Interposers

Это миниатюрные микросхемы, встроенные в тонкую пластиковую печатную плату, которая обычно имитирует форму сим-карты. Он прикреплен под новой сим-картой, и вместе они помещаются в лоток для sim-карты iPhone. Оказавшись внутри iPhone, переходник находится между кард-ридером и кард-ридером.

Сим-карта и переходник для сим-карт

Это оборудование теперь становится посредником между SIM-картой оператора и устройством чтения карт iPhone и, по сути, сообщает iPhone, как считывать сетевые сигналы! Микросхема заставляет телефон думать, что он разблокирован, и таким образом разрешает передачу голосовых сигналов и сигналов данных.

Процедура разблокировки iPhone с помощью R-Sim

Нет никаких строгих процедур, которые нужно соблюдать, потому что все зависит от модели iPhone и R-Sim. Но в целом шаги почти такие же.

Вставьте переходник r-sim + sim-карту + лоток адаптера в iPhone. Меню настроек интерпозера должно автоматически появиться и позволить вам настроить его. В противном случае перейдите в «Настройки» -> «Телефон» -> «Приложения Sim», чтобы начать работу. Для настройки коснитесь «Выбор оператора связи» или аналогичное название. Во всплывающем меню выберите оператора связи, к которому привязан iPhone. Если нет в списке, введите код IMSI вручную. Для этого коснитесь ввода IMSI, чтобы продолжить. Затем выберите модель своего iPhone. Выберите режим оператора связи из всплывающего списка. Вам будет предложено перезагрузить iPhone. Нажмите Принять, чтобы перезапустить, чтобы завершить процесс разблокировки и активации.

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