Полный запрет на посещение лесов начал действовать в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полный запрет на посещение лесов начал действовать в Нижегородской области в период аномально жаркой погоды. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Согласно информации, на землях лесного фонда Нижегородской области введены 4 и 5 классы пожарной опасности, вследствие чего запрещено посещение лесных массивов.

Отмечается, что с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Нижегородской области зарегистрировано 42 лесных пожара, большинство из которых произошли по вине человека и погодных условий. Все возгорания ликвидированы в течение первых суток. Крупных пожаров не зафиксировано, средняя площадь лесного пожара составила 0,77 га.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", на территории области установился 4 и 5 классы пожароопасности лесов и торфяников, в том числе полностью 5-й класс действует на территории пяти районов: Арзамаса, Дзержинска, Сарова, а также в Арзамасском и Сергачском районах. Частично 5-й класс установлен в Первомайске, г.о. Перевозский, Богородский, Бутурлинский, Вадский, Дивеевский, Ардатовский, Вознесенский, Володарский, Княгининский, Пильнинский, Шатковский районах.