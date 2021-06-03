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Экономика

Благоустройство территории перед городским кладбищем в Дзержинске выполнят за 10 млн рублей

14 июля 2021 17:45  [31] Экономика
Благоустройство территории перед городским кладбищем в Дзержинске выполнят за 10 млн рублей

Благоустройство территории перед городским кладбищем в Дзержинске выполнят за 10 млн рублей

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Депутаты Городской думы Дзержинска в рабочем порядке приняли изменения в бюджет города. Об этом сообщила пресс-служба Гордумы.

Отмечается, что доходы и расходы городского бюджета на 2021 год увеличены на сумму 11,2 млн рублей и составили 6,3 млрд рублей. Главный финансовый документ на текущий год остаётся бездефицитным.

Существенная часть изменений произведена за счёт возврата остатков субсидий, сложившихся на счетах муниципальных учреждений по состоянию на начало года. Как подчеркнули депутаты, коррективы за счёт перераспределения средств между и внутри бюджетных статей позволят реализовать проекты и мероприятия в сферах образования, дорожного хозяйства, культуры, благоустройства и других.

Принято решение направить 10 млн рублей на комплексное благоустройство территории перед центральным входом на городское кладбище. Таким образом, будет реализован проект, выдвинутый жителями города в рамках инициативного бюджетирования. В рамках проекта будет создана парковочная зона, обустроена зона ожидания с лавочками и навесами. Возле кладбища установят общественный туалет, установят фонари, а также отремонтируют пешеходную дорожку, ведущей к центральному входу городского кладбища от проспекта Свердлова.

Около 835 тыс. рублей пойдёт на софинансирование регионального проекта ремонта проезда автомобильной дороги М-7 "Волга" до автомобильной дороги к территории промпарка "Дзержинск-Восточный". В целом на эти цели будет направлено 7,78 млн рублей.

Более 600 тыс. рублей выделено на реализацию 12 проектов инициативного бюджетирования "Вам решать". Сумма сложилась из средств, поступивших от населения и спонсоров (453 тыс. рублей), а также доплаты местного бюджета.

Кроме того, Дворцу культуры химиков выделено более 5 млн рублей для организации и проведения новогодних мероприятий, школе №2 будут выделены 2,7 млн рублей на покупку школьного автобуса.

355 тыс. рублей выделено для финансирования водолазного обследования и очистки дна озера Святого, приобретения ограждения зоны купания и буйков, а также оплаты дежурств двух дополнительных матросов-спасателей.

На 319 тыс. рублей увеличено финансирование установки пожарных емкостей в городских посёлках Северный и Лесная поляна. Всего их будет четыре: одна в Лесной поляне и три в посёлке Северном. Общая сумма средств на эти цели составит более 1,9 млн.рублей.

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Теги:
Благоустройство Бюджет Городская дума
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