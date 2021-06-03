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Пять причин, по которым вам может понадобиться страхование жизни

14 июля 2021 18:24  [77]

Большинство людей до 20 лет не думают о страховании своей жизни, но зачастую это лучшее время, чтобы задуматься о рисках. Стоимость страхования жизни определяется несколькими факторами: как правило, чем моложе и здоровее человек, тем дешевле обойдется страховой полис. Это касается тех людей, которые не работают на рисковой работе и не увлекаются экстремальными видами спорта. Если у вас до сих пор нет страховки, то вот несколько весомых причин, по которым она может понадобиться.

У вас будет ребенок

Если в ближайшее время вы планируете завести ребенка, то страховка жизни Коммеск не помешает. Во-первых, здоровье большинства людей с возрастом только ухудшается. Чем дольше вы ждете, чтобы купить полис, тем выше итоговая стоимость. Допустим, вы в положении и являетесь кормильцем в семье, самое время приобрести страховку жизни по лучшим тарифам. Это позволит спокойно проходить медицинские осмотры до и после беременности. К тому же некоторые медицинские компании позволяют пересдать медицинский осмотр через год или два после родов, а затем скорректировать ставку.

Вы планируете пожениться

Если будущий супруг зависит от вашего дохода, чтобы продолжить вести привычный образ жизни, неплохо было бы получить страховой полис Коммеск. Независимо от того, получает ваш партнер зарплату или нет, наличие полиса гарантирует возможность поддерживать аналогичный уровень жизни в случае преждевременной смерти.

У вас есть долг

Принимая решение о сумме покрытия для полиса страхования жизни, финансовые эксперты рекомендуют учитывать сумму вашего долга. Это гарантирует, что у того, кто получит деньги в случае вашей смерти, будет достаточно финансов для полного погашения задолженности. Самым большим долгом считается ипотека.

Ваша работа сопряжена с повышенным риском

Страховка в Алматы учитывает профессию при оценке уровня риска. Проще говоря, если работаете в опасной среде, у вас больше шансов умереть, чем у офисных работников. Например, работа в авиации, строительстве, пожаротушении, горнодобывающей промышленности, добыче нефти и природного газа — всегда подразумевает более высокую надбавку по страховке. В случае краткосрочной нетрудоспособности придется покупать отдельный полис, чтобы защитить себя от временной потери дохода. Например, если получили травму на работе или в другом месте.

У вас есть экстремальные хобби

Если вы любитель острых ощущений или у вас есть склонность к экстремальным видам спорта, компания по страхованию жизни сочтет вас более рискованным. Этот случай напоминает работу с повышенным риском. Вы заплатите больше, чтобы быть застрахованным, но это того стоит, учитывая вероятность того, что можно умереть от неестественных причин.

Если есть хобби: скалолазание, подводное плавание с аквалангом и другие экстремальные увлечения — лучше не скрывать этот факт в заявлении на страхование жизни. В случае сокрытия деятельности, связанной с повышенным риском, страховая компания имеет право уменьшить размер пособия или вовсе его отменить.



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