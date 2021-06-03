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Культура и отдых

Закрытие киношколы Горький film состоялось в Нижнем Новгороде

15 июля 2021 11:43  [65] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Закрытие киношколы Горький film состоялось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, 14 июля в пространстве "Мининский университет — Точка кипения" состоялось закрытие киношколы Горький film в рамках V юбилейного фестиваля нового российского кино Горький fest.

Перед участниками и гостями киношколы выступил президент фестиваля Михаил Пореченков: "Спасибо Мининскому университету и Московской школе кино за то, что поддержали нашу идею и помогли нам все организовать. Большое спасибо всем экспертам, без их помощи невозможно было бы сделать то, что мы задумывали. Спасибо всем участникам, которые подали заявки и прошли конкурсный отбор. Я смею надеяться, что замечательное дело будет жить, что творческие люди будут появляться, что в Нижнем Новгороде будут появляться кинематографические профессии и, в конце концов, будет появляться кино — к чему мы все и стремимся".

"Я хочу поздравить всех участников киношколы с тем, что нам удалось дать старт развитию нового кинокластера в Нижнем Новгороде. Его представители сегодня сидят в зале. Спасибо, ребята, что вы смогли это осилить. Я думаю, что этот опыт будет для вас бесценным, так как первый опыт запоминается больше всего на свете. Я хочу поблагодарить всю команду киношколы, я думаю, что мы и дальше будем развивать это направление, а киноиндустрия в Нижнем Новгороде будет на самом высоком уровне", — обратилась к собравшимся генеральный продюсер фестиваля Горький fest Оксана Михеева.

Экспертами киношколы Горький film выступили: режиссер, сценарист, монтажер Ирина Волкова; художник-постановщик, куратор программы "Художественная постановка" в Московской школе кино Аддис Гаджиев; актриса, режиссер, куратор программы "Киноактер" в Московской школе кино Анна Гусарова; режиссер, сценарист, актриса Оксана Карас; преподаватель кафедры продюсерства и музыкального образования в НГПУ им. К. Минина Елена Кирдянова; сценарист, редактор, киновед, куратор программы "Практическая кинокритика" в Московской школе кино Всеволод Коршунов; сценарист, куратор программы "Сценарное мастерство" в Московской школе кино Олег Сироткин; режиссер, сценарист Александр Котт; продюсер Николай Ларионов; продюсер Катерина Михайлова.

Киношкола организована фестивалем Горький fest совместно с Московской школой кино, при поддержке правительства Нижегородской области и Мининского университета.

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Теги:
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