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Общество

Участники заседания Ассоциации представительных органов МСУ посетили "Сергачский сахарный завод"

15 июля 2021 14:33  [98] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Участники заседания Ассоциации представительных органов МСУ посетили АО "Сергачский сахарный завод" и ягодный сад ООО "Рассвет". Об этом сообщили в Заксобрании региона.

Согласно информации, 15 июля в Сергаче проходит заседание Ассоциации представительных органов муниципальных районов, муниципальных и городских округов в Нижегородской области при Заксобрании. В мероприятии принимают участие председатель регионального парламента, председатель Ассоциации Евгений Люлин, депутаты Законодательного собрания, руководители Земских собраний, Городских дум и Советов депутатов муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области, представители правительства региона.

Перед пленарным заседанием участники мероприятия посетили АО "Сергачский сахарный завод". Мощность завода – 3200 тонн переработки свеклы в сутки (до 480 тонн сахара), 350 тысяч тонн в сезон (до 70 тысяч тонн сахара). Производство сахара в 2020 году составило 67 тысяч тонн. С 2018 года завод реализует проект по модернизации производственных мощностей, что позволит перерабатывать до 600 тысяч тонн свеклы и вырабатывать до 90 тысяч тонн сахарного песка.

"Сергачский сахарный завод – единственный производитель сахара в Нижегородской области. Показатели завода по производительности и урожайности свеклы выходят на принципиально новый уровень благодаря современным технологиям и инвестиционным программам. В ходе реализации проекта модернизации сахарного завода запускается производство нового вида продукции –сушеного гранулированного жома. Благодаря этому производство сахара станет практически безотходным и безопасным для окружающей среды", - отметил Евгений Люлин.

Кроме того, АО "Сергачский сахарный завод" получит из федерального бюджета субсидии в размере 250 млн. рублей на реализацию проекта по созданию высокотехнологичного производства. Предприятие вошло в число победителей конкурса, объявленного Министерством образования и науки РФ. Проект будет реализован совместно с Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского.

Эффективность переработки планируется повысить за счет автоматизации технологического процесса, модернизации отдельных технологических элементов системы, совершенствования методов дистанционного контроля и лабораторного анализа продукции на всех этапах технологического процесса. Общий объем инвестиций в проект, который планируется реализовать за три года, оценивается в 400 млн. рублей.

Также участники заседания Ассоциации посетили ягодный сад ООО "Рассвет". Компания выпускает продукцию под собственной торговой маркой – "Ягода из Сергача", специализируется на промышленном производстве свежих ягод – садовой земляники, малины, голубики и жимолости. Здесь используются самые современные технологии и новейшие разработки сельскохозяйственной техники и оборудования, первыми в России применили технологию выращивания малины в закрытом грунте.

Для сортировки, фасовки и хранения продукции создан холодильный комплекс с отдельными цехами для обработки ягоды и спаржи. Комплекс оснащен датчиками температуры и влажности, зоной шокового охлаждения, которые позволяют обеспечить оптимальные условия сохранения качества продукции. Вместимость камер хранения 25 тонн. Производственная мощность сортировочных линий: 25 тонн в сутки ягодная, 8 тонн в сутки спаржевая. На полях оборудованы артезианские скважины. Ежегодно на сезонные работы и сбор привлекаются более 200 сотрудников.

ООО "Рассвет" хорошо налажены связи с продуктовыми сетями, рынок сбыта охватывает, в первую очередь, Нижегородскую область, Москву и Московскую область. По состоянию на 1 апреля 2021 года инвестиции в проект составили 581 млн рублей.

"Здесь выращиваются уникальные сорта ягод, заложен крупнейший в Европе сад жимолости, второй по площади в России сад спаржи. Впечатления отличные! Предприятия Сергачского района развиваются, обновляют оборудование, осваивают новые направления работы. Это новые рабочие места, качественные продукты, увеличение налогооблагаемой базы территории, что, в конечном итоге, вносит весомый вклад в решение задач по повышению уровня жизни населения района", - подчеркнул Евгений Люлин.

"Предприятия, которые мы посетили сегодня – АО "Сергачский сахарный завод" и ООО "Рассвет", являются яркими примерами грамотного инвестирования. Сахарный завод за 5 лет из банкротного состояния превратился в современное развивающееся предприятие с наращиваемыми объемами производства каждый год. ООО "Рассвет" также 5 лет назад инвестировал средства в абсолютно новое для региона направление по выращиванию ягодных культур. Сегодня предприятие уже производит по 300-400 тонн ягод ежегодно. И есть планы на ближайшие годы по увеличению производства в два раза", - сказал председатель комитета Заксобрания по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

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Теги:
Законодательное собрание Сергачский сахарный завод
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