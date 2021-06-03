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Общество

Судебные приставы займутся неплательщиками за отопление и горячую воду в Дзержинске

15 июля 2021 14:58  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" совместно со службой судебных приставов в Дзержинске направил двум тысячам должников за отопление и горячую воду квитанции на оплату долга по исполнительным производствам. Документы по ним уже находятся в работе у службы судебных приставов. И теперь неплательщики обязаны погасить не только сам долг, пени, госпошлину, но и исполнительский сбор приставов в размере 7% от суммы долга. Об этом сообщили в пресс-службе энергосбытовой компании.

"Мы регулярно напоминаем гражданам о необходимости своевременной оплаты отопления и горячей воды. Сейчас активно работаем с приставами, которые могут арестовать автомобили должников. Об этом мы информируем граждан в рамках акции "На дачу – без долгов!". Что касается недобросовестных клиентов, которым были направлены квитанции, то всего этого они могли бы избежать, если бы ответственно относились к своим обязанностям по оплате коммунальных услуг", - подчеркнул директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Оплатить квитанции необходимо до 20 июля 2021 года. Если платеж не поступит в указанный срок, то судебный пристав-исполнитель может наложить арест на все банковские счета (в том числе на зарплатные и кредитные карты), арестовать имущество должника, запретить проведение любых имущественных сделок, эвакуировать автомобиль неплательщика и иные транспортные средства.

СПРАВКА:

АО "ЭнергосбыТ Плюс" – объединенная энергосбытовая компания Группы "Т Плюс" с сетью из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Компания обслуживает более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств. Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, что означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский".

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Теги:
Долги Судебные приставы Т Плюс
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