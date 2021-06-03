"Потребкооперация играет важную роль в жизни региона", - Глеб Никитин Экономика

Потребкооперация играет важную роль в жизни региона, - Глеб Никитин Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 15 июля принял участие в собрании представителей потребительских обществ Нижегородского облпотребсоюза. На заседании были рассмотрены такие вопросы, как внесение изменений в уставные документы и избрание нового состава органов управления Союзом потребительских обществ. В мероприятии также участвовал председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов.

"Сегодня потребительская кооперация региона является серьёзным работодателем – здесь трудится более 5 500 человек. Поэтому мы рассматриваем Нижегородский областной союз потребительских обществ как значимого партнёра для региональной и муниципальной власти. Важно и то, что приоритет в продажах на протяжении последних лет отдаётся товарам, произведённым на территории региона", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, в 379 сельских населённых пунктах кооперативный магазин остаётся единственной торговой точкой, причём 256 из них - сёла с населением менее 200 жителей.

"При этом в регионе немало мест, где стационарной торговли нет вообще. Но и здесь на помощь людям приходит именно потребкооперация - точнее, приезжает, используя автолавки и автомагазины. Сегодня в кооперативных организациях их насчитывается 27, причем 17 из них - это современные автомагазины, приобретённые в 2019-2020 годах в рамках областной программы "Автолавка - на село". По этой же программе «магазины на колёсах» обслуживают 321 сельский населённый пункт. Все это подтверждает, что потребкооперация играет важную роль в жизни региона", - отметил Глеб Никитин.

В ходе мероприятия были одобрены предложенные кандидатуры: на пост председателя совета - Алексея Ерикова, председателя правления - Николая Рыбакова. В Центросоюзе РФ представлять интересы Нижегородского областного союза потребительских обществ будет Виталий Бродский, заместитель председателя правления Центросоюза и куратор Нижегородского региона. Глеб Никитин поздравил Алексея Ерикова со вступлением в новую должность.