Нижегородская область вошла в число пилотных регионов для предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 15 июля принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое прошло под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

В ходе заседания состоялось обсуждение порядка предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Правительство РФ завершает формирование критериев, по которым будут оцениваться проекты регионов. В частности, планируется учитывать социальный и экономический эффект: поступление налогов, объемы ввода жилья и ряд других параметров. Заявки регионов будут вынесены на рассмотрение комиссии по региональному развитию, которая и определит сумму выделенных средств. В ходе заседания министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин назвал Нижегородскую область в числе пилотных регионов на предоставление ИБК.

Глеб Никитин по итогам заседания поручил заместителю губернатора Нижегородской области Сергею Морозову провести дополнительную оценку нижегородской заявки с учетом обозначенных критериев.

"Нижегородская область одной из первых подготовила заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов. Вместе с коллегами из федерального правительства мы ведем постоянную работу над заявкой, ее параметрами. Эта работа находится в финальной стадии", - отметил губернатор.

Напомним, Нижегородская область направила в правительство РФ заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 61,4 миллиарда рублей до 2024 года.

"Наша заявка включает несколько направлений: реформа общественного транспорта, развитие южных территорий Нижнего Новгорода для жилищного строительства и редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода с вовлечением в активную городскую жизнь более 300 га, расположенных в шаговой доступности от Нижегородского кремля. Каждое из них важно для региона. Реформа общественного транспорта – одно из главных направлений нашей заявки на получение средств в рамках инфраструктурного меню. Основная концепция была поддержана президентом России Владимиром Путиным. В частности, планируется модернизация и расширение инфраструктуры городского электротранспорта – это реконструкция 97 км существующих путей, строительство 24 км новых путей, обновление сетевого хозяйства. Параллельно с модернизацией инфраструктуры планируем обновить почти 360 единиц подвижного состава. Вторым этапом является строительство метрополитена – четырех новых станций", - сообщил Глеб Никитин.

Как пояснил губернатор, комплексная программа развития Нижегородской агломерации в настоящее время структурирована с применением различных инструментов из "инфраструктурного меню". В рамках проекта будут применяться как бюджетные кредиты, так и инфраструктурные облигации. Конечное соотношение этих инструментов будет понятно после определения лимитов ИБК, доступных для нашего региона в целях реализации комплексной программы.

Предполагается, что потребность в привлечении инфраструктурных облигаций в рамках текущей схемы финансирования комплексной программы развития Нижегородской агломерации появится во второй половине 2022 года. К этому сроку планируется начало освоения территорий в районе Ольгина и Новинок для жилищного строительства, а также застройка территории Черниговской набережной.