Фото:
Шесть человек пострадали в ДТП на М7 в Воротынском районе. Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов написал на своей странице в Instagram.
По его словам, авария произошла в 05:15 на трассе М7, около д.Чугуново в Воротынском районе.
В результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек. В том числе трое детей.
В настоящее время на месте аварии работают четыре бригады скорой помощи Воротынской ЦРБ.
"Дети эвакуируются в травмцентр второго уровня Лысковской ЦРБ", - написал Давид Мелик-Гусейнов.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+