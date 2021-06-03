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Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП на М7 в Воротынском районе

16 июля 2021 08:04  [35] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Шесть человек пострадали в ДТП на М7 в Воротынском районе. Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов написал на своей странице в Instagram.

По его словам, авария произошла в 05:15 на трассе М7, около д.Чугуново в Воротынском районе.

В результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек. В том числе трое детей.

В настоящее время на месте аварии работают четыре бригады скорой помощи Воротынской ЦРБ.

"Дети эвакуируются в травмцентр второго уровня Лысковской ЦРБ", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

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Теги:
Воротынский район ДТП
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