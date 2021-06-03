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Задачи, которые легко автоматизировать с помощью 1С

16 июля 2021 08:53  [88]

Ежедневно в офисе мы сталкиваемся с тем, что многие бухгалтера отказываются совершенствовать свои знания и упрощать себе же работу. Существует множество технических новинок, созданных для упрощения их работы и увеличения свободного времени. Но они упорно отказываются соглашаться с нововведениями. С ПО по автоматизации бизнеса на базе 1С подружится даже самый привередливый сотрудник. Узнать о нем подробней можно на сайте alexrovich.ru на главной странице.

По какой причине все они отказываются принимать новшества – не всегда понятно. Чаще всего ими движет банальный страх учиться чему-то новому. Хотя на деле разобраться с программным обеспечением для автоматизации проще, чем выпить кофе. Еще К. Фрей и М. Осборн в их совместной работе написали, что необходимость в простейших профессиях уменьшится почти на сто процентов. Однако, не стоит принимать их слова буквально:

  • На данный момент еще не создали такую систему автоматизации, которая могла бы полностью заменить опытного сотрудника, выполняющего много функций.
  • Различный исход ситуации усложняет, а иногда и вовсе исключает возможность заменить сотрудника роботом.
  • Каждое дело уникально. Соответственно, принимаемые решения также не всегда однотипные. Искусственный интеллект пока не может принимать правильные и молниеносные решения самостоятельно.

Из этого следует, что роботы смогут заменить живых бухгалтеров еще не скоро. Чего не скажешь про людей, выполняющих один процесс ежедневно. По полученным данным в Российской Федерации присутствует более трех миллионов бухгалтеров. Это четыре процента от всего населения России. Бухгалтер входит в тройку самых востребованных профессий. Более популярны только таксисты и продавцы. На сегодняшний день в выигрышной ситуации находится тот, что умеет варить мозгами, а не выполнять однотипный физический труд.

Все же выбирая путь автоматизации бизнес-процессов следует помнить, что подобные решения не исключают работу руками и вовсе не обесценивают ее. Просто так намного проще и быстрее выполняется работа. Пользоваться автоматизацией необходимо только в том случае, если это действительно нужно. Делать это просто ради факта не стоит. Она хороша там, где ее применяют для разгрузки работников. Ее можно сравнить с ездой на автомобиле во время пробок. Если вы ежедневно по несколько часов проводите в пробках – заменить транспортной средство на машину с автоматической коробкой передач и не мучайтесь с механической.

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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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