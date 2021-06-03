Автомобили Киа в Воронеже: стабильность и равновесие

При выборе автомобиля у каждого человека есть свои требования к мощности, размерам, объему багажника, цвету, коробке передач и другим характеристикам. Обычно российские автомобилисты выбирают иностранный автопром. Выбор оправдан, ведь несмотря на интенсивное развитие отечественных брендов, российским конструкторам пока далеко до зарубежных. Компания Киа является одной из самых востребованных марок сегодня. Она производит автомобили, которые обладают целым перечнем достоинств и которые оценены водителями со всего мира.

КИА в Воронеже

Сегодня можно купить Киа у официального дилера KIA Fresh Auto в Воронеже. Все модели имеют следующие особенности:

надежность,

безопасность,

комфортная езда и хорошая техническая начинка,

привлекательный экстерьер,

доступная цена.

Корейская фирма, которая сначала рассчитывала на большой круг пользователей, уделяет особое внимание надежности своих транспортных средств. Каждая из них отвечает общим нормам, что сказывается на длительном сроке службы. Механизмы, детали и системы при правильной эксплуатации служат исправно в течение пары лет.

Безопасность также является определяющим фактором при выборе. Почти во всех моделях стандартной комплектации присутствуют тщательно спроектированные системы подушек безопасности, прочные ремни, цифровые системы контроля. Благодаря этому автомобилист и пассажиры чувствуют себя защищенными. Более того, транспортное средство безопасно с точки зрения экологии. Производитель старается снизить число вредных выхлопов.

Главные преимущества автомобилей Киа

Если вы решаете купить Киа К5 у официального дилера, то получаете ряд преимуществ. Это демократичная стоимость, поэтому автомобиль может позволить себе среднестатистический россиянин. Также многих привлекает недорогое сервисное обслуживание. На транспортные средства дается гарантия 5 лет. Если в течение этого срока с авто случилась поломка, то сервисный центр исправит ее бесплатно. Стильный дизайн кузова и вместительный багажник означает то, что поездки за город не будут проблемой. Экстерьер ненавязчивый, поэтому автомобилиста не будут отвлекать определенные детали при передвижении. В России погода капризная, ввиду чего многие автомобилисты плохо справляются с температурными скачками. В Киа стоит комфортная система климат-контроля, которая работает как часы. Салон быстро охлаждается или нагревается в зависимости от погоды. Ну и конечно транспорт на трассе или в городе расходует незначительное количество бензина. Другими словами, автомобилист экономит на топливе и расходниках. Управление новым Kia Stinger 2021 может охарактеризовать двумя словами - стабильность и равновесие. Им легко управлять и маневрировать.

Среди недостатков можно отметить чувствительный тормоз и низкое качество защиты днища авто. Но несмотря на это автомобиль надежный, безопасный и комфортный.

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