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Преимущества КАСКО

16 июля 2021 12:33  [30]

Страховка КАСКО не является обязательной для оформления на территории Российской Федерации. Однако, она более выгодная для всех автолюбителей. Обязательное ее оформление может понадобиться только в том случае, если вы планируете приобрести автомобиль в кредит. Полностью рассчитать стоимость КАСКО можно в режиме онлайн, выполнив несколько простых действий. Исходя из немалых затрат на покупку самого авто, многие покупатели автоматически отказываются оформлять еще один полис. И это вполне логично, учитывая то, что они итак неплохо потратились. Но часто дело в том, что они просто не знают всех преимуществ данной страховки.

КАСКО покрывает достаточно большой процент страховых случаев, что просто не может не быть ее основным плюсом. Именно поэтому многие сознательные граждане понимают, что лучше немного переплатить, чем потом выложить денег в разы больше. Таким образом они обеспечивают себе не только финансовую, но эмоциональную безопасность. Для того, чтобы принять окончательное решение по вопросу оформления этого полиса, сначала нужно оценить все плюсы КАСКО.

Особенности

Перед оценкой плюсов данной автомобильной страховки, стоит понять, что она необходима далеко не всегда. Если ОСАГО является обязательным страховым полисом для каждого владельца авто, то КАСКО нужна, если автолюбитель покупает свою машину, подписывая кредитный договор. Как правило, практически в каждом таком договоре прописано условие обязательного оформления данной страховки. Таким образом банк-кредитор или автосалон пытаются обезопасить себя от непредвиденных потерь. В других ситуациях выбор в пользу оформления страховки является личным делом будущего хозяина автотранспорта.

Преимущества страхования

Для понимания полной картины, следует изучить такие нюансы:

  • Защита интересов владельца автомобиля независимо, виноват ли он в возможной аварийной ситуации. Это огромное преимущество подобного страхования.
  • Наличие франшизы. Даже путешествуя по другой стране и попав в неприятную ситуацию, водитель может обратиться за помощью к своему страховому агенту. И он может быть твердо уверен, что помощь ему окажут.
  • Защита машины от угона, воровства и прочего повреждения движимого имущества без наличия дорожно-транспортного происшествия. КАСКО покрывает расходы, даже если от автомобиля практически ничего не осталось с учетом его актуальной рыночной цены.


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