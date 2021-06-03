Евгений Люлин провёл выездное заседание Ассоциации представительных органов муниципальных районов в Сергаче Общество

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания

В Сергаче 15 июля состоялось выездное заседание Ассоциации представительных органов муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области при Законодательном собрании. Заседание провел председатель регионального парламента, председатель Ассоциации Евгений Люлин.

В мероприятии приняли участие руководители Земских собраний, Городских дум и Советов депутатов муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области, депутаты Законодательного собрания, представители правительства области.

На пленарном заседании Ассоциации обсуждались вопросы развития пищевой отрасли в Нижегородской области. Как было отмечено в ходе совещания, пищевая и перерабатывающая промышленность Нижегородской области представлена 16 отраслями и более чем 800 организациями с численностью работающих 26,3 тыс. человек.

За 2020 год предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области произведено и отгружено продукции на сумму 121,3 млрд. рублей. Нижегородская область по итогам 2020 года заняла четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа по объемам отгруженной продукции таких предприятий в денежном выражении. Наибольшую долю занимают отрасли: молочная (18%); мясная (19,5%); хлебопекарная (11%); производство напитков, включая алкогольную продукцию (20,9 %). В 2020 году выросли объемы производства свинины, мяса птицы, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, плодоовощных консервов, сливочного масла по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

Как отметил Евгений Люлин, с каждым годом укрепляется инвестиционная привлекательность Нижегородской области, в АПК реализуются значимые инвестиционные проекты. Среди них модернизация АО "Княгининское молоко", АО "Сергачский сахарный завод", АО "Нижегородский молочный завод №1" и другие. Расширяются позиции в сфере экспорта продукции нижегородских производителей. Она реализуется в крупные торговые сети, мелкую розницу, а также в организации социальной сферы.

"В регионе действует целый комплекс мер государственной поддержки. Это и возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на цели текущей и инвестиционной деятельности, и возмещение части затрат на создание или модернизацию объектов АПК для льно-, пенькоперерабатывающих предприятий, производств сухих молочных продуктов для детского питания, предприятий по глубокой переработке зерна, масличных культур и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков, на производство хлебобулочных изделий и приобретение пшеницы для производства муки. Вместе с правительством области мы будем совершенствовать меры поддержки этого сектора. При формировании бюджета определим главные стратегические задачи по поддержке сельского хозяйства", - рассказал Евгений Люлин.

"Пищевая и перерабатывающая промышленность – важное звено в цепочке производства продуктов питания. В прошлом году организации данной отрасли инвестировали в свое развитие 3,5 млрд рублей. Сегодня на заседании Ассоциации мы обсудили действующие меры государственной поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона и выработали предложения по их расширению и оптимизации", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

Другой темой обсуждения стала модернизация первичного звена здравоохранения. С докладом по данному вопросу выступил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. Общий объем финансирования программы модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области на 2021-2025 годы составляет – 15,6 млрд. рублей (средства федерального бюджета 14,8 млрд. руб., средства областного бюджета 0,8 млрд. руб.). В 2021 году на программу модернизации выделено 2,8 млрд. рублей (федеральный бюджет – 2,7 млрд. руб., областной бюджет – 147,7 млн. руб.).

В программе модернизации принимают участие 88 медицинских организаций. На 2021 год запланировано строительство 24 объектов здравоохранения, разработка проектно-сметной документации на строительство двух поликлиник в Кстове и Новинках, комплексный капитальный ремонт 126 объектов здравоохранения, закупка нового оборудования, легкового автотранспорта.

Председатель Законодательного собрания подчеркнул, что Ассоциация стала эффективной площадкой, где обсуждаются самые важные вопросы развития территорий. Это возможность обменяться мнениями, обозначить проблемы и вместе с правительством области, руководителями муниципальных образований, представителями предприятий наметить пути их решения.

"Сюда приезжают люди, которые работают на земле, живут этими проблемами. Сегодня состоялся хороший деловой разговор. Важно, что в рамках открытого обсуждения, живой дискуссии мы можем всесторонне рассмотреть тот или иной вопрос и высказать конкретные предложения, при необходимости проработать возможность изменения законов или госпрограмм в регионе. Считаю, что такие встречи очень полезны и будут служить развитию нижегородского региона", - сказал Евгений Люлин.

"Для Законодательного собрания важно не просто принимать законы, а понимать, как они работают. Поэтому тесная взаимосвязь с руководителями Земских собраний, Городских дум, которые приезжают со всей области, для нас очень важна. В рамках Ассоциации мы обсуждаем правоприменение принятых в регионе законов, смотрим на программы, которые реализуются, чтобы увидеть, как они работают, влияют на улучшение качества жизни людей. Сегодня обсуждали сложные вопросы, но на их примере видно, что нам важна не просто в целом программа развития или поддержки сельхозпроизводителей – нам важны мероприятия, которые дадут нашим предприятиям возможности развития и роста. Средств всегда недостаточно, но определить приоритеты, сосредоточить на них совместные усилия законодательной, представительной и исполнительной власти – это главная задача, которую решает Ассоциация", - подчеркнула заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

СПРАВКА:

Выездные заседания Ассоциации представительных органов муниципальных районов, муниципальных и городских округов в Нижегородской области проводятся в районах области с 2002 года. Такая форма работы позволяет обсудить актуальные вопросы жизнедеятельности местного самоуправления, обменяться опытом применения федеральных и областных законов и выработать общую позицию по внесению изменений в действующее законодательство.