Как подготовиться к сдаче ПЦР теста

Для точного диагностирования того, какой вирус находится внутри организма человека, проводится специализированное тестирование. Чаще всего у пациента берутся такие биологические материалы как кровь, моча, мазок слизистой и так далее. Сдать ПЦР тест в Киеве для выявления наличия или отсутствия коронавируса можно в любой удобное для вас время. Результат будет готов достаточно быстро.

В постсоветских странах принято считать, что анализ будет более точным, если сдавать кровь натощак. Люди заблаговременно готовятся, полностью ограничивая себя в пище на протяжении 9-12 часов перед предстоящим анализом. К слову, в европейских странах подобное правило подготовки отсутствует вовсе. Перед сдачей крови допускается плотный завтрак с условием, что пациент не будет употреблять ничего жирного, а также пить алкоголь и курить. А вот пить чистую негазированную воду можно практически в любом количестве.

Если вам предстоит сдавать мазок на ПЦР, то на протяжении трех часов до анализа запрещается принимать пищу, чистить зубы и полоскать рот. Также нельзя употреблять какие-либо лекарственные препараты, так как это помет повлиять на качество тестирования. Не рекомендуется жевать жвачку. Если пациент простужен, тогда ему следует хорошо прочистить нос перед сдачей биоматериала на анализ. В случае, если необходимо предоставить мочу, нужно брать утренний материал. Сразу же после пробуждения, пациент должен помочиться в чистый контейнер и отнести его в лабораторию.

По правилам, прописанным для получения точного анализа, мужчинам и женщинам нельзя заниматься любовью на протяжении двух суток до сдачи биоматериала в лабораторию. Кроме того, нельзя мочеиспускаться меньше чем за полтора-два часа до сдачи теста. Женщинам нельзя принимать контрацептивы и пользоваться вагинальными свечами, спринцеванием. Также нельзя предоставлять материал во время менструального цикла.

Какой процент точности теста

Никакой тест не может дать стопроцентный результат. В любом случае не стоит исключать маленький процент погрешности. Тест может ошибиться в обе стороны: как в положительную, так и в отрицательную. Тем не менее, ПРЦ-тесты являются наиболее точными среди прочих подобных тестов. Это значит, что они самые надежные и доверять ему все-таки стоит. Точно также можно найти в человеческом организме не только коронавирусную инфекцию, но и любой другой инфекционный возбудитель.