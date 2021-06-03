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Общество

Пятнадцать нижегородских школьников стали победителями конкурса "Большая перемена"

16 июля 2021 15:42  [71] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Пятнадцать нижегородских школьников стали победителями конкурса "Большая перемена". Об этом сообщили в минобразования Нижегородской области.

Согласно информации, среди финалистов - ученики 5-7 классов из Богородского и Краснобаковского районов, а также из Сарова, Бора, Дзержинска и Нижнего Новгорода: Елизавета Безносова из деревни Гремячки Богородского района, Диана Вихарева из рабочего поселка Ветлужский Краснобаковского района, Лилия и Аиша Садриевы из г. Бора, Мария Баранова и Алена Михайлова из Сарова, Мария Квасова, Вероника Фильцова и Анна Демкина из Дзержинска, а также Виктория Ямко, Вера Парамонова, Елена Юхновец, Лейсан Зарыпова, Мария Визгалова и Вероника Вуккерт из Нижнего Новгорода.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, участники конкурса "Большая перемена" обладают огромным потенциалом и желанием проявить себя.

"Поздравляю победителей и всех участников "Большой перемены". Это активные, творческие и смелые ребята, за которыми - будущее нашей страны. Для учащихся 5-7 классов конкурс закончился, но, вернувшись домой, они смогут продолжить свою деятельность в рамках региональных команд "Большой перемены". В Нижегородской области такая команда существует с декабря 2020 года и включает 64 школьника из Нижнего Новгорода, Сарова, Дзержинска, Выксы и других муниципалитетов. Ребята принимают участие в региональных мероприятиях не только в качестве участников, но также организаторов и волонтеров. Мы очень благодарны им за то, что они делают, и поддерживаем их во всех начинаниях", – отметила Ольга Петрова.

Напомним, в 2021 году ученики 5, 6 и 7 классов впервые участвовали в конкурсе вместе со старшеклассниками и студентами колледжей. Дистанционный этап "Большой перемены" для учеников 5-7 классов проходил в течение двух месяцев. В формате онлайн-игры они выполняли онлайн и офлайн задания на логику, творческое мышление, способность работать в команде и готовность помогать окружающим. По итогам игры школьники проходили онлайн-собеседования с экспертами.

Всего ко второму сезону "Большой перемены" присоединилось более 2,5 млн человек, в финал конкурса вышли 660 школьников со всей России, набравшие наибольшее количество баллов. В "Артеке" финалисты в командах по 8-12 человек решали кейсовые задания – проектировали "школу будущего" и детские сообщества в социальных сетях.

СПРАВКА:
Всероссийский конкурс "Большая перемена" проводится АНО "Россия - страна возможностей", ФГБУ "Роспатриотцентр", Российским движением школьников при поддержке министерства просвещения, министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи. В 2020 году в конкурсе приняли участие порядка миллиона человек, в том числе около 23 тыс. нижегородских школьников. 24 нижегородца стали финалистами и суперфиналистами конкурса и получили денежные призы в размере от 200 тыс. до 1 млн рублей каждый.

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Теги:
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