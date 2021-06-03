Реконструкция дороги на ул. Красноармейской в Дзержинске завершена на 80% Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Реконструкция дороги на ул. Красноармейской в Дзержинске завершена на 80%. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог по Нижегородской области (ГУАД НО).

Согласно информации, реконструкция дороги на ул. Красноармейской в Дзержинске должна завершиться в октябре 2021 года.

"На данный момент практически готова проезжая часть: выполнены все слои дорожной одежды, кроме верхнего. Заканчивается прокладка ливневой канализации: рабочие монтируют люки дождеприемных колодцев. Завершен монтаж уличного освещения и шумозашитных экранов. Помимо укладки верхнего слоя дорожного покрытия и нанесения разметки, предстоят еще работы по обустройству тротуаров, рекультивации и благоустройству", - пояснил куратор объекта со стороны ГКУ НО ГУАД Максим Петров.

Реконструкция дороги началась в 2020 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Стоимость работ – 431,4 млн рублей.

Необходимость расширения проезжей части в этом месте дорожной сети Дзержинска назрела давно: дорогой активно пользуются жители Западного микрорайона, приезжающие со стороны М-7, а также весь большегрузный транспорт, следующий к предприятиям Западной промзоны, в первую очередь, к заводу им. Свердлова.