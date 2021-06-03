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Экономика

Глеб Никитин предложил новую редакцию законопроекта о применении инвестиционного налогового вычета

16 июля 2021 18:14  [74] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона законопроект о расширении применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Законопроект представляет собой новую редакцию закона Нижегородской области от 3 сентября 2019 года № 89-З "О применении на территории Нижегородской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций".

Помимо предусмотренных в настоящее время категорий получателей поддержки, являющихся инвесторами, реализующими приоритетные инвестиционные и инновационные проекты, право применения инвестиционного налогового вычета планируется также предоставить организациям ряда отраслей обрабатывающей промышленности (без получения статуса приоритетного проекта). В частности, компаниям, занимающимся производством пищевых продуктов, одежды, кожи и изделий из кожи, бумаги и бумажных изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, изделий из дерева и пробки, мебели и прочих готовых изделий.

"Виды экономической деятельности, указанные в законопроекте, определены исходя из объема инвестиций организаций отрасли в сопоставлении с объемами прибыли и фондом оплаты труда. Данная мера будет содействовать стимулированию инвестиционной активности в данных отраслях", – подчеркнул Глеб Никитин.

Размер инвестиционного налогового вычета в части налога на прибыль, поступающего в региональный бюджет, составляет не более 90% суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основных средств. Инвестиционный налоговый вычет нельзя применять к расходам на легковые автомобили стоимостью от 3 млн руб., а также к объектам основных средств, которые ранее были в эксплуатации, были приобретены аффилированными лицами по отношению к таким налогоплательщикам или приобретены в результате реорганизации предприятия.

Размер ставки по налогу на прибыль для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 5%.

"Ранее Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила распределения дотаций для регионов на инвестиционный вычет. Субъекты, предоставляющие предпринимателям возможность пользоваться такой льготой, смогут компенсировать часть выпадающих доходов – получить до 200 млн рублей за каждую компанию. Мы также будем рассчитывать на эту меру поддержки, которая позволит укрепить финансовую устойчивость регионального бюджета", – добавил Глеб Никитин.

Согласно законопроекту "О применении на территории Нижегородской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций", инвестиционный налоговый вычет для ряда отраслей обрабатывающих производств планируется ввести с 1 января 2022 года.

Новая редакция закона будет рассмотрена 21 июля на комитете Законодательного собрания региона по экономике.

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Теги:
Глеб Никитин Законодательное собрание Налоги
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