Взрыв произошёл на заводе им. Я.М. Свердлова в Дзержинске Происшествия

Фото: завод им. Я.М.Свердлова

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Взрыв произошёл на заводе им. Я.М. Свердлова в Дзержинске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Как уточнили в ведомстве, 17 июля в 17:45 на пульт службы быстрого реагирования поступило сообщение о разгерметизации ёмкости с ацетоном в цехе по производству данного химического вещества. Отмечается, что трёхэтажное кирпичное здание от хлопка не пострадало.

Согласно информации МЧС, на момент происшествия людей в здании не было. По предварительной оценке, пострадавших нет.С территории завода эвакуировали 20 человек. Угрозы населению нет, подчеркнули в Управлении.

В настоящее время на месте работают пожарные подразделения МЧС России.