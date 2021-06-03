Нижегородская область подключилась к проекту "Сокровища России" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Журнал National Geographic Traveler проводит онлайн-голосование "Сокровища России".

В списке достопримечательностей есть 9 объектов, расположенных в Нижегородской области. В том числе - Нижегородский кремль (номинация "Культурно-исторический объект"), озеро Светлояр (номинация "Природный объект"), сквер Свердлова (номинация "Общественное пространство").

Принять участие голосовании можно до 10 октября на сайте: https://russia.nat-geo.ru/.

Голосовать можно ежедневно, пройдя авторизацию через "ВКонтакте" или Facebook.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, итоги подведут в ноябре 2021 года, победители будут опубликованы на сайте nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler.

"Это отличная возможность рассказать о богатстве туристского потенциала Нижегородской области всей стране", - отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

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