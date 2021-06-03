Преимущества транспортера для удаления навоза

На животноводческих фермах, где разводят КРС, все чаще устанавливают специальные установки, которые помогают удалять навоз. Такие средства для навозоудаления значительно экономят время и автоматизируют тяжелый ручной труд. Качественный и долговечный транспортер для навоза лучше всего заказать в Интернете у проверенного поставщика. Это может быть полнокомплектная готовая к работе система или отдельные детали к уже имеющимся очистителям. Такое оборудование лучше всего устанавливать сразу при строительстве животноводческого комплекса, чтобы предусмотреть все нюансы планировки и эксплуатации системы.

Транспортеры для навозоудаления бывают нескольких типов:

скреперные;

наклонные шнековые;

шнековые;

наклонные скребковые;

скребковые.

Чтобы правильно подобрать модель, нужно учитывать многие моменты: материал подстилки для животных, условия содержания стада, типы кормов. Скребковые транспортеры чаще всего устанавливают для привязанного стада. Они могут работать с навозом различной консистенции и с глубокими подстилками в коровниках.

Наклонные конвейеры сразу и удаляют навоз, а также его транспортируют в отстойники или в транспорт для вывоза. Благодаря всем типам транспортеров на фермах соблюдается чистота. Крупный рогатый скот содержится в нормальных условиях, поэтому и качество молока гораздо выше. Механизмы для удаления навоза долговечные и практичные. Они служат многие годы и позволяют одномоментно погрузить до 5 тонн отходов. Процесс при желании можно автоматизировать, установив четкое время работы. Все детали транспортеров изготавливаются из высокопрочной стали, устойчивой к коррозии и износу. Система работает без сбоев и ремонтом многие годы, обеспечивая гигиенические условия на животноводческих фермах.

Установить транспортер для навозоудаления лучше и в небольшом частном хозяйстве. Даже несколько голов крупного рогатого скота производят большой объем навоза в сутки, который тяжело вывозить вручную. Новая техника значительно облегчает труд человека и работает эффективней, чем наемные работники.

Оборудование для очищения коровника от навоза стоит относительно недорого. Его очень просто починить, заменив поломанные детали. Управлять системой также очень просто. В ней все продумано, от момента сбора навоза, до аккумуляции его в навозохранилище или перемещении в транспорт для вывоза. Такие автоматизированные способы уборки значительно повышают рентабельность животноводческого хозяйства и повышают качество молочной продукции, так как коровы содержатся в чистоте.

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