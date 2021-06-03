"Школу 800" достроят до конца августа
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Преимущества транспортера для удаления навоза

19 июля 2021 08:28  [1]

На животноводческих фермах, где разводят КРС, все чаще устанавливают специальные установки, которые помогают удалять навоз. Такие средства для навозоудаления значительно экономят время и автоматизируют тяжелый ручной труд. Качественный и долговечный транспортер для навоза лучше всего заказать в Интернете у проверенного поставщика. Это может быть полнокомплектная готовая к работе система или отдельные детали к уже имеющимся очистителям. Такое оборудование лучше всего устанавливать сразу при строительстве животноводческого комплекса, чтобы предусмотреть все нюансы планировки и эксплуатации системы.

Транспортеры для навозоудаления бывают нескольких типов:

  • скреперные;
  • наклонные шнековые;
  • шнековые;
  • наклонные скребковые;
  • скребковые.

Чтобы правильно подобрать модель, нужно учитывать многие моменты: материал подстилки для животных, условия содержания стада, типы кормов. Скребковые транспортеры чаще всего устанавливают для привязанного стада. Они могут работать с навозом различной консистенции и с глубокими подстилками в коровниках.

Наклонные конвейеры сразу и удаляют навоз, а также его транспортируют в отстойники или в транспорт для вывоза. Благодаря всем типам транспортеров на фермах соблюдается чистота. Крупный рогатый скот содержится в нормальных условиях, поэтому и качество молока гораздо выше. Механизмы для удаления навоза долговечные и практичные. Они служат многие годы и позволяют одномоментно погрузить до 5 тонн отходов. Процесс при желании можно автоматизировать, установив четкое время работы. Все детали транспортеров изготавливаются из высокопрочной стали, устойчивой к коррозии и износу. Система работает без сбоев и ремонтом многие годы, обеспечивая гигиенические условия на животноводческих фермах.

Установить транспортер для навозоудаления лучше и в небольшом частном хозяйстве. Даже несколько голов крупного рогатого скота производят большой объем навоза в сутки, который тяжело вывозить вручную. Новая техника значительно облегчает труд человека и работает эффективней, чем наемные работники.

Оборудование для очищения коровника от навоза стоит относительно недорого. Его очень просто починить, заменив поломанные детали. Управлять системой также очень просто. В ней все продумано, от момента сбора навоза, до аккумуляции его в навозохранилище или перемещении в транспорт для вывоза. Такие автоматизированные способы уборки значительно повышают рентабельность животноводческого хозяйства и повышают качество молочной продукции, так как коровы содержатся в чистоте.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph