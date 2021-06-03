Чашка Петри: все, что нужно знать

Ученые, которые работают в области медицины и микробиологии не должны допускать ошибок, именно поэтому особые требования выдвигаются к оборудованию. Чашка Петри считается незаменимым аксессуаром, без которого просто невозможно обойтись. Качество посуды и дополнительных предметов, которые используются при работе научных работников, играет далеко не последнюю роль. Но, что же это за чашка и почему про нее так много говорят? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.
На сайте ООО "Лабораторные и весовые системы" можно найти те аксессуары и оборудование, которое необходимо для качественной работы. Однако, чашки Петри пользуются огромной популярностью.
Благодаря чашке Петри можно вырастить стволовые клетки, тестировать новые лекарственные препараты и отслеживать развитие микроорганизмов. Аксессуар представляет собой плоский цилиндр, который имеет крышку. Крышечка имеет такую же форму, как и основная составляющая.
Емкость используется в разных лабораторных исследованиях. Без нее не обойтись в ботанике, микробиологии, медицине и химии. В ней культивируют различные клеточные культуры и даже одноклеточных животных.
Но, чтобы разобраться в нюансах, стоит заглянуть в историю. А у этой емкости она интересная.
Все мы знаем Роберта Коха – великого микробиолога, который сделал для науки очень много. В 1872-м году его назначили санитарным врачом в городе Вольштейне. В то время тут была эпидемия сибирской язвы и люди никак не могли с ней справиться.
Ученым тогда не верили и люди уповали на то, что Бог послал им наказание. Болезнь была опасна для сельского хозяйства. Скот болел огромными табунами, но заражались и люди, которые с ним контактировали.
Кох рассматривал кровь погибших животных и увидел, что во всем виновата бацилла. Он сумел выделить бациллу и на ее основе вырастил чистовую культуру.
Но условия не позволяли ему работать на полную мощь. В стандартный бульон попадали различные микробы, и происходило смешивание. Чтобы добиться нужного результата приходилось отделять микробы друг от друга по несколько раз.
Позже Кох был приглашен в крупную немецкую лабораторию. Тут у него появилась возможность работать в стерильных условиях и производить сложные опыты.
Если раньше ученые использовали стандартные пробирки, но работать было с ними неудобно, то у Коха появились чашки Петри и дополнения к ним, без которых просто невозможно работать.
Изобрел знаменитую чашку лаборант Коха, который проработал под его началом не долго. Стандартная чашка уменьшилась в размерах, а колпак стал плоским. Работать с таким приспособлением стало удобно, а риск заражения снизился до минимума.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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