Лучшее время для переезда

Переезд в новую квартиру - это символ начала жизни с чистого листа. В немалой степени будущее зависит от выбора дня недели. Также учитывается ряд нюансов: благоприятное или неудачное время, соответствие правилам, учет фаз луны и другие тонкости повлияют на счастье или неудачи в новом доме.

Когда лучше переехать в новую квартиру

Переезд - вопрос не только материальной, но и духовной плоскости. Нередки ситуации, когда в комфортабельном жилье царит негатив. После работы отсутствует желание идти домой, видеться с семьей и родными. В квартире накапливается отрицательная энергия, которая мешает расслабиться. Пора искать другое место, где получится направить чувства и мысли в позитивное русло.

Дата и время имеют значение

Выбор правильной даты и времени - это залог успеха любого начинания. Планируя переезд квартирный на подходящую дату, вы создаете надежную основу, на которой строится будущая счастливая жизнь. Оптимальным вариантом для смены места проживания считается день рождения хозяина дома или период растущей луны. Однако старайтесь не заниматься делами в крупные духовные или религиозные праздники.

Также учитывайте время. Специалисты утверждают, что наиболее благоприятным вариантом являются утренние часы. Это фаза обновления, становления, наполнения энергией жизни. Вечером от крупных перемен стоит воздержаться. Дневная усталость и раздражение могут уехать с вами, на долгое время испортить энергетику в новом жилище.

Постарайтесь уложиться в один день. Желательно сразу расставить мебель, разложить вещи, развесить сувениры. Растягивая процесс, вы показываете неумение пользоваться ресурсами, что может отвести удачу в делах и начинаниях.

Подходящие дни недели

Выбор лучшего дня для заселения в другую квартиру - ответственное задание. Если неправильно подойти к его решению или отмахнуться от правил переезда, разработанных и проверенных поколениями наших предков, то в новом доме не будет радости.

Не принимайте важные решения в первый, третий и пятый день:

Понедельник - самый тяжелый день. Планы могут рушиться, процесс сбора и переноса вещей будет постоянно стопориться, а накопившаяся усталость и раздражение трансформируются в негативную энергию, которая непременно испортит положительную ауру нового места.

Если переехать в среду, то в доме не будет гостей. Как бы часто хозяева ни приглашали к себе друзей, коллег или знакомых, те постоянно будут отказываться. В этом правиле есть оговорка, что в середине недели можно сменить место жительства, если вы не планируете задерживаться там надолго. При проживании в студенческом общежитии, коммунальной квартире или съемном доме, то среда подходящий день, потому что человек не задержится в этом месте надолго и быстро подберет вариант постоянного жилья.

Пятница, как завершение рабочей недели, не рекомендуется для смены квартиры. После трудовых будней в организме накапливается усталость, стресс и негативная энергия, которая при малейшем поводе выплеснется на окружающих, надолго превращая любые положительные начинания в негативный опыт.

Четверг и воскресенье относятся к нейтральным дням. Если мероприятие запланировать на этот день, то ничего плохого ожидать не приходится. Однако и хороших событий в будущем также не предвидится. Выбирайте эти дни только в отсутствие альтернативы.

Наиболее благоприятными днями являются вторник и суббота. Тяжесть начала недели уже спала, но энергия, накопленная за выходные дни, все еще циркулирует в организме. На второй день у человека хватает благоприятных эмоций, которые заставляют любые дела спориться. Начинания вторника чаще, чем в другие дни, заканчиваются положительным результатом, отсутствует негативное воздействие отрицательной энергии, переживаний и эмоций. В это время принимаются верные и обдуманные решения.

Суббота, как первый день отдыха, отличный день для переезда. Стрессы, напряжение и усталость рабочей недели остались позади, организм уже избавился от негатива, начал вырабатывать позитивную энергию, щедро делиться хорошим настроением с родственниками, близкими людьми и семьей. Заселение в новую квартиру в субботу станет надежной базой для построения счастливой жизни.

Лунный календарь и секреты переезда

При смене постоянного места жительства важно учитывать не только день недели и время, но и свериться с лунным календарем. Выбор неподходящей даты может на корню зарубить идею, сделать переезд неприятным и безрадостным событием, омраченным ссорами, скандалами и негативом по отношению к близким людям.

Оптимальными датами станут вторые, третьи, пятые, седьмые, восьмые, десятые, одиннадцатые и тринадцатые лунные сутки. При этом обязательно планируйте заселение на период растущего ночного светила. Это стадия обновления природы, от которой зависит распространение положительной энергии. Любые дела, начатые в перечисленные дни, делаются быстрее, а результаты нередко превосходят даже самые смелые ожидания.

Ни в коем случае не занимайтесь масштабными мероприятиями в фазе угасающей луны, а также в дни затмений. Это время снижения активности, лени и праздности. Переезд будет символизировать не новое начало, а застой или движение назад.

Не забывайте о доминирующем созвездии. Если луна находится в Скорпионе, Рыбах, Раке или Льве, то постарайтесь перенести планируемое событие. Эти дни не подходят для появления в жизни чего-то нового.

Созвездия Водолея и Тельца сулят радость и счастье в другой квартире. Первый знак - воздушный - отвечает за перемены. Он подарит семье положительные эмоции, избавит от ненужных вещей и переживаний. Представитель Земли поможет наладить быт, улучшить внутрисемейные отношения, повысить благосостояние, укрепить положение в новом доме.

Переезд по фэншуй

Если придерживаться даосской практики изучения пространства и энергии, то планируемое событие наполнится гармонией. Специалисты рекомендуют заранее включить свет в новом жилье на несколько часов, после заноса вещей открыть все окна и двери, а также включить плиту, приготовить сладкий чай и выпечку. Эти нехитрые действия наполнят дом радостью и счастьем, привлекут успех.

Заключение

Если следовать перечисленным советам и выбрать лучшее время для переезда, то он станет легким и приятным. В старой квартире останется негатив, ненужные обиды, стресс и раздражение. В новом доме будут ощущаться взаимная поддержка и радостные переживания, он станет не очередным этапом, а местом, куда хочется возвращаться.

Источник: компания Транспорт и Сервис - https://www.gruso-perevozchik.ru/.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.