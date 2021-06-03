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Как выбрать подержаный автомобиль?

20 июля 2021 15:17  [45]

Как же сложно подобрать машину, которая станет верным другом и будет радовать в любой ситуации. И, казалось бы, вот уже эта машина, но снова что-то не то. Как выбрать машину https://parkdrive.ua/nikolaev/cars/, которая буде соответствовать всем заявленным требованиям, попробуем сейчас разобраться.

Советы специалистов помогут определиться в выборе

На просторах интернета можно найти немало советов, которые позволяют подобрать машину своей мечты и наслаждаться выбором. Но профессионалам в этом вопросе легко, а как быть новичкам? Им намного сложнее и обмануть их стремятся все.

Автомобильный рынок настолько широк и представлены на нем самые разные модели. Ни каждый покупатель знает, что он хочет получить в итоге. Он приходит на автобазар с определенной суммой и хочет купить машину именно в пределах этой суммы.

На первых порах стоит понять, какую машину хочется купить. Тут никто не сможет дать ценный совет. Кто-то хочет купить Мерседес, кому-то нравиться Лада, а кто-то грезит о БМВ. Перед тем, как отправиться на рынок, стоит заранее определиться с моделью и комплектацией. Не лишним будет изучить и дополнительные опции. На различных сайтах объявлений представлены варианты, которые могут заинтересовать. Их стоит изучить и понять, сколько стоит машина мечты. Если денег не хватает, то стоит немного подождать или взять кредит.

Иногда случается так, что покупатель не спешит определяться с маркой машины. Ему важно найти практичную машину, которая сможет эксплуатироваться в самых разных условиях.

Обязательно стоит обращать внимание на историю авто. Даже если машина покупается на рынке, стоит воспользоваться специальным сервисом и узнать, где побывала машина. Перед продажей перекупщики скручивают пробег. Но и тут не стоит верить. Есть площадки, где вся информация представлена.

Владельцы не спешат делиться историей машины. Зачастую, все данные скрываются, и если покупатель спросит про ДТП, то продавец отмахнется. Все дело в том, что продавец хочет сохранить цену и недостатки маскирует перед продажей.

Не стоит думать, что если машина продается в салоне, то она с чистой историей. Нет. Владельцы автосалонов часто идут на хитрости и стремятся скрыть аварийные ситуации и последующие ремонты. Они даже меняют VIN код, чтобы самостоятельно придумать историю машине.

Чтобы не остаться в дураках и не приобрести аварийную машину, стоит прислушаться к советам специалистов. Навыки, которые помогут выбрать машину, возможно приобрести самостоятельно. Не спешите покупать первую попавшуюся машину и обязательно все тщательно проверьте.

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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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