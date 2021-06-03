Реставрация дворца детского творчества им. Чкалова выполнена на 50% Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Реставрация дворца детского творчества им. В.П. Чкалова выполнена на 50%. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, ремонтные работы на объекте проводятся в рамках 800-летия города. Непосредственно к празднику планируется завершить реставрацию фасадов.

Отмечается, что на лицевой стороне здания осталось лишь выполнить реставрацию участка центрального фасада. Его цвет будет приближен к историческому. Во внутренних помещениях выполняются штукатурные работы, замена полов, подготовка стен под окраску и расчистка лепных элементов декора.

Уже полностью завершены работы по прокладке электросети и слаботочных систем (пожарная и охранная система, видеонаблюдение, интернет), на 70% выполнены работы по замене системы отопления.

Большинство реставрационных работ выполняются непосредственно на объекте, например, восстанавливаются исторические окна, их расчищают от старой краски и воссоздают утраченные элементы. А дефектные элементы лепного декора воссоздают в мастерских, где происходит формовка, подготовка моделей и отливка.

Напомним, что в рамках реконструкции планируется не только сменить внешний облик здания, но и изменить его "начинку". Новая концепция предполагает формат "детского университета", где ребята получат допобразование, развиваясь по различным направлениям – факультетам. Во дворце создадут факультеты технических инноваций, креативных индустрий, педагогических практик и гражданских компетенций, при этом сохранят все существующие коллективы и секции.

СПРАВКА:

Дворец детского творчества им. Чкалова располагается в бывшем Крестьянском поземельном банке, возведенном в 1913-1916 годах. Внутренние интерьеры главного здания частично были изменены в 1936 году по проекту архитектора А.А. Яковлева, который учел пожелания пионеров и школьников.