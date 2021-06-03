Как выгодно инвестировать в недвижимость Турции?

Турецкая Республика – популярная среди иностранных граждан страна. Многие иностранцы, посетив курортную державу несколько раз и оценив все преимущества, начинают задумываться о приобретении недвижимости на её территории. Часть инвесторов понимают, что своя квартира на побережье Средиземного моря – это прекрасная возможность отдыхать в комфортных, домашних условиях несколько раз в год. Другие покупатели переезжают в перспективную страну на постоянное место жительства. Также есть и те, кто стремится не только сберечь капитал, но и заработать на турецкой собственности.

Инвестирование в недвижимость Турции, преимущества и наиболее прибыльные схемы – тема нашей статьи.

Какие плюсы от вложений в турецкую недвижимость?

Собственность в курортной Республике гарантирует инвестору из-за рубежа ряд преимуществ:

Окупаемость инвестиций

Качественные апартаменты, расположенные в новом жилом комплексе с удачным расположением, собственной инфраструктурой недалеко от моря позволят получить дополнительный доход от сдачи в аренду или перепродажи.

Капиталовложения без рисков

Рынок строительства и продаж недвижимости в Турции надежен – это факт. Этому способствуют стабильное экономическое развитие государства и пристальный контроль отрасли со стороны властей. Цена квадратного метра постоянно повышается.

Лояльное отношение к иностранным капиталовкладчикам

Правительство ежегодно пересматривает законы, касающиеся приобретения собственности иностранцами, упрощает их и исключает любые риски. Пожалуй, именно здесь создан самый свободный формат работы с вливаниями иностранного капитала, перевода средств, оформления документов.

Интересные схемы взаиморасчетов

Купить квартиру в Турции на этапе котлована или на другой стадии строительства можно по беспроцентной рассрочке платежа от застройщика. Также иностранным вкладчикам доступна возможность ипотечного кредита в банке.

Прекрасно развитая инфраструктура

Вместе с активным строительством жилой недвижимости в южной Республике возводятся новые объекты общественного пользования, необходимые для комфортного круглогодичного проживания.

Развитие туризма

Несмотря на сложившуюся сложную ситуацию в мире курорты Турции привлекают туристов со всего мира. Это обусловлено не только климатом, красотой природы и приемлемыми ценами, но и рядом нововведений, повышающих безопасность отдыхающих.

Прибыльные схемы инвестирования

В строительной сфере есть несколько интересный вариантов вложений – краткосрочные, приобретение коммерческих площадей, инвестиции в возведение больших ЖК.

1. Купить и сдавать в аренду

Получать неплохой и стабильный доход можно, если купить ликвидную квартиру на одном из курортов, и сдавать ее в долгосрочную или краткосрочную аренду. И в том, и в другом случае лучше заручиться поддержкой риелторского агентства, специалисты которого возьмут все хлопоты на себя.

2. Приобрести на стадии строительства и перепродать

Удорожание апартаментов происходит поэтапно. Поэтому, выгоднее всего покупать объект на начальном этапе строительных работ (котлован). После введения дома в эксплуатацию, собственник может перепродать свое жилье на 20-40% дороже. Важно грамотно подойти к выбору недвижимого имущества и обратить особое внимание на характеристики и расположение.

3. Приобретение коммерческих площадей

Хороший доход гарантирует покупка нежилых помещений. Такие объекты не только позволят вам открыть собственный бизнес, но и сдавать квадратные метры по выгодной цене арендаторам без лишних забот и хлопот.

Лицензированное агентство недвижимости Profit Real Estate (https://profitrealestate.ru/) предлагает своим клиентам широкий спектр профессиональных услуг по выбору, приобретению собственности в популярных городах и курортах Турецкой Республики. Сотрудники компании знают, как грамотно инвестировать ваши сбережения без рисков!

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