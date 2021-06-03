Врачи "Поездов здоровья" проконсультировали уже 130 жителей Лысковского района Общество

Врачи "Поездов здоровья" за два дня работы проконсультировали уже более 130 жителей Лысковского района Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мобильный медкомплекс будет работать в Лысковском районе еще два дня, за первые же два врачи осмотрели жителей села Валки и близлежащих населенных пунктов. Стоит отметить, что после первичного осмотра на дообследование уже направлено 34 человека, показания для госпитализации выявлены у девятерых.

Всего с начала года мобильные поликлиники совершили 56 выездов в населенные пункты Нижегородской области.

Чаще всего в рамках работы мобильных медкомплексов нижегородцы обращаются за консультацией к кардиологу, офтальмологу, неврологу. На сегодняшний день в Лысковском районе прием ведут шесть узких специалистов: хирург, терапевт, невролог, онколог, кардиолог, офтальмолог. Кроме того, можно сделать флюорографию, маммографию и ЭКГ, а также провести общий анализ крови и узнать уровень холестерина в экспресс-лаборатории.

Напомним, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" для "Поездов здоровья" регион закупил новые передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, других болезней.

Как подчеркивал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, своевременная постановка диагноза - это залог правильного лечения, выздоровления, а зачастую – и сохранения жизни пациента.

В рамках реализации национального проекта "Демография" организован подвоз к "Поездам здоровья" маломобильных граждан и жителей удаленных населенных пунктов. Кроме того, в рамках работы "Поездов здоровья" проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения.

Ранее сообщалось, что в текущем году "Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: И.М. Сеченова, Б.А. Королева, Н.Н. Блохина, П.Ф. Гусева и Н.А. Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.