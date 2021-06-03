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Диана Арбенина и "Ночные снайперы" выступят на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 24 июля

20 июля 2021 18:50  [228] Культура и отдых

Фото: Instagram Дианы Арбениной

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов" продолжает свою работу в Нижнем Новгороде. В субботу, 24 июля, на Нижне-Волжской набережной пройдёт пятый день фестиваля. Он будет приурочен к закрытию кинофестиваля "Горький fest". Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

На сцене выступят нижегородские музыканты: рок-группа "White Fire" и DJ REAL — резидент радиошоу D-STATION, AFP 2016 и фестивалей от Radio Record, участник Big Love Show от Love Radio.

Хедлайнерами фестиваля станет Диана Арбенина вместе со своей группой "Ночные Снайперы". В Нижнем Новгороде рок-звезда исполнит как классические хиты, так и песни с нового альбома «О2».

А в завершении вечера нижегородцы и гости города смогут полюбоваться фейерверком от компании "Большой Праздник-Сибирь".

Напоминаем, что допуск на фестиваль "Столица закатов" осуществляется при предъявлении "Мультипасса 800" или специальных браслетов, действующих только на мероприятии.

Оформить "Мультипасс 800" можно двумя способами: онлайн на портале Nn-card.ru или в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области" и офлайн - в специальном пункте выдачи у стадиона "Нижний Новгород".

Спецбраслеты можно будет получить в соответствующих пунктах на Нижневолжской набережной. Работать точки выдачи будут с 12:00 до 23:00 напротив здания бывшей швейной фабрики "Маяк", на площади Маркина и напротив ресторана "Плакучая ива".

Для получения необходимо предъявить оригинал одного из следующих документов:

- сертификат о сделанной прививке от COVID-19 (QR-код с портала госуслуг) ;
- отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (срок действия - не более трёх дней);
- для несовершеннолетних лиц - результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более трёх дней);
- результат исследования на наличие антител к COVID-19 (срок действия - не более 60 дней).

Также для получения подтверждения обязательно понадобится документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или иной действительный документ).

В случае отсутствия документов, необходимых для посещения мероприятия, можно будет сдать экспресс-тест в пунктах напротив "Маяка" и "Плакучей ивы". Они также будут работать 24 июля с 12:00 до 23:00. За экспресс-тест придётся заплатить 1 250 рублей, срок его действия - 72 часа. Результат будет готов в течение 5-10 минут. Отмечается, что оплата за услугу возможна только бесконтактным способом. Если тест будет отрицательный - то тут же будет выдан браслет на проход. При этом несовершеннолетние посетители фестиваля (лица до 18 лет) могут сделать экспресс-тест на антигены бесплатно.

Программа пятого дня фестиваля "Столица закатов":

19:00 — "White Fire"

20:00 — DJ REAL

21:15 — Диана Арбенина, "Ночные Снайперы".

После окончания концерта - фейерверк.

Ранее в рамках музыкального фестиваля "Столица закатов" в Нижний Новгород приезжали Иван Дорн, MARUV, Леонид Агутин и Хор Турецкого.

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Теги:
800-летие Музыка Фестиваль
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