Фильм "Карман России" покажут в летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной 23 июля Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

Фильм "Карман России" покажут в летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной 23 июля в 18:00. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, это историко-публицистическая картина, снятая студией "Намедни" под руководством Леонида Парфенова совместно с АНО "Центр 800" и АО "Нижегородская ярмарка". Она посвящена 800-летию Нижнего Новгорода и 125-летию с момента проведения всероссийской художественно-промышленной выставки.

"Свое повествование ведущий начинает с Волги – главной водной артерии, которая связала Европу и Азию (путешествия Афанасия Никитина в Индию, история Козьмы Минина), касается экономических и культурных связей региона с миром, вспоминает о купцах Блиновых, зерноторговцах Башкировых, промышленниках Рукавишниковых, а также о Максиме Горьком, Федоре Шаляпине, Петре Нестерове и Валерии Чкалове. Журналистское повествование с широким использованием художественных реконструкций, компьютерной графики, анимации подтверждает – деловая традиция в регионе не прерывалась", - отмечается в сообщении.

Напомним, премьерный показ фильма "Карман России" состоялся 16 июля в рамках церемонии открытия кинофестиваля Горький fest, также 19 июля его показали жителям Дзержинска в ФОКе "Ока". А с 29 июля картина появится в кинотеатрах 20 городов России.