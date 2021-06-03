Промышленные шланги: типы и сфера применения

Промышленные шланги (рукава) представляют собой гибкие системы трубопроводов, которые используются во всех сферах промышленности. Они всасывают, отводят, переливают различные жидкости и газы, а также сыпучие материалы. Приобрести такие технологические приспособления лучше тут по самой доступной цене. Они продаются напрямую от изготовителя и представлены в широком ассортименте.

Рукава или шланги представляют собой простейшие технологические элементы водопроводов. Многие модели имеют металлический каркас. Их основа — высокопрочная резина, устойчивая к разрушению и прочим негативным внешним факторам. Технические рукава устанавливают там, где невозможно провести трубопровод из металла. Они бывают нескольких типов:

для перекачки нефти;

для воздуха;

для пара;

маслоустойчивые;

абразивостойкие;

вентиляционные;

универсальные;

устойчивые к кислотам;

для жидкостей;

для резки и газовой сварки.

Последние шланги используют для передачи песка, цемента, щебенки и прочих сыпучих материалов. Все виды современных технологических рукавов устойчивы к низким и высоким температурам. Выдерживают сильное давление внутри и снаружи. Стойкие к кислотам шланги выдерживают перекачку агрессивных жидких смесей. Их чаще всего устанавливают на нефтегазовых, фармацевтических, косметических, химических цехах.

Все промышленные шланги имеют многослойную структуру. В сельском хозяйстве и промышленности нередко используют вентиляционные рукава, которые способны вытягивать легкие частички грязи и пыли. По принципу работы они походят на промышленные пылесосы и выдерживают внутренний нагрев до +95 градусов.

Бензин и дизельное топливо перекачивают с помощью маслобензостойких рукавов. Они также прокачивают всевозможные антифризы, отопительные масла, технические жидкие смеси. Отличаются прочностью и эластичностью на протяжении многих лет. Устойчивы к сильным внешним ударам.

Напорно-всасывающие и всасывающие шланги предназначены для пищевой отрасли. В них протекает молоко, питьевая вода, сыпучие продукты, подсолнечное масло. Термопластичную резину используют для изготовления паропроводных шлангов, используемых для прокачки горячей и холодной воды, а также пара разной температуры. Все технические шланги способны работать в условиях низкого и высокого давления. Их внешний слой усилен, поэтому устойчивы к агрессивным действиям, негативным внешним факторам. При этом не теряют гибкость и прочность.

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