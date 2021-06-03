"Школу 800" достроят до конца августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
21 июля 2021 13:17  [108] "Ассоциация "Дзержинскхимрегион" должна стать инструментом взаимодействия бизнеса и власти для развития территории", - Евгений Люлин
21 июля 2021 13:10  [148] Химический промышленный кластер создадут в Дзержинске
21 июля 2021 10:12  [154] Банк "Открытие": повышение ключевой ставки до 6% неизбежно
20 июля 2021 14:41  [935] Три логистических комплекса построят в Нижегородской области до 2024 года
20 июля 2021 13:15  [510] ПСБ предоставил платежный сервис Apple Pay держателям карт "Мир"
20 июля 2021 10:53  [629] Более 20 нижегородских компаний встретились с торговым представителем РФ в Дании Ириной Негребецкой
20 июля 2021 09:17  [598] Нижегородская область войдет в число регионов, реализующих новые инвестиционные стандарты
19 июля 2021 12:47  [656] Группа "Открытие" выступила дистрибуционным агентом IPO EMC
16 июля 2021 14:36  [996] Сотрудники АПЗ прошли обучение по программе "Управление проектами"
16 июля 2021 14:02  [989] "Ростелеком" опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ
Бизнес

"Ассоциация "Дзержинскхимрегион" должна стать инструментом взаимодействия бизнеса и власти для развития территории", - Евгений Люлин

21 июля 2021 13:17  [108] Бизнес
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Ассоциация "Дзержинскхимрегион" должна стать инструментом взаимодействия бизнеса и власти с целью развития территории", - заявил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в ходе совещания Ассоциации промышленников и предпринимателей "Дзержинскхимрегион".

"Дзержинск – это предприятия химии и нефтехимии. Считаю правильным, когда не только депутаты, губернатор, мэр, но и бизнес-сообщество будет решать важнейшую задачу выведения Дзержинска на принципиально другой уровень развития. Промышленность не может существовать отдельно от города, бизнес-сообщество должно принимать участие в обсуждении путей развития Дзержинска, особенно сейчас, когда началась подготовка к масштабным преобразованиям к 100-летию города. Ассоциация "Дзержинскхимрегион" находится в авангарде процесса объединения дзержинской промышленности. Она может и должна стать эффективным инструментом взаимодействия бизнеса и власти с целью развития территории", – заявил он.

"Существует достаточно вопросов и проблем, которые требуют совместного обсуждения и решения. Очень важно, что именно бизнес формирует повестку дня. Готовится "дорожная карта" формирования химического промышленного кластера на базе "Дзержинскхимрегион". Очень важно помочь промышленникам города химиков наладить эффективное взаимодействие с потенциальными партнерами из смежных отраслей. Например, "ЛУКойл" сейчас активно реализует программу повышения эффективности производства, глубокой переработки остатков. Предприятия Дзержинска могут стать партнерами Группы "ЛУКойл", принять участие в ее крупных проектах. Также есть планы совместной работы со структурами "Газпрома", "Транснефти". Важно скоординировать эту работу. Это пойдёт на пользу всей нижегородской нефтехимии", - продолжил председатель Заксобрания.

Евгений Люлин отметил также, что в рамках взаимодействия с "Российским Союзом предприятий и организаций химического комплекса" Дзержинск должен стать площадкой для проведения стратегической сессии, посвященной вопросам профессиональной квалификации специалистов.

"Ассоциация "Дзержинскхимрегион" разработала трехступенчатую программу развития, рассчитанную до 2030 года. Среди ключевых вопросов – программа подготовки кадров, взаимодействие с вузами с целью обучения необходимых специалистов. Программа затрагивает вопросы совершенствования системы налоговых платежей, стимулирования предпринимательской активности, повышения качества госрегулирования в сфере малого и среднего предпринимательства, где, как правило, зарождаются инновации. Важно, что программа касается не только развития промышленных объектов, но и имеет своей целью создание социума, который предъявляет новые требования к развитию городской среды, меняет к лучшему жизнь населения города. Нужны большие средства, чтобы создавать инфраструктуру индустриального парка "ОКА-Полимер" и особой экономической зоны "Кулибин". Считаю, бизнес обязательно должен сказать своё слово, включиться в эту работу. Кроме того, мне особенно приятно, что бизнес принимает самое активное участие в обсуждении общественно-значимых вопросов. Например, в вопросе о присвоении Дзержинску почетного звания "Город трудовой доблести", - подчеркнул Евгений Люлин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Евгений Люлин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph