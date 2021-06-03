"Ассоциация "Дзержинскхимрегион" должна стать инструментом взаимодействия бизнеса и власти для развития территории", - Евгений Люлин Бизнес

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Ассоциация "Дзержинскхимрегион" должна стать инструментом взаимодействия бизнеса и власти с целью развития территории", - заявил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в ходе совещания Ассоциации промышленников и предпринимателей "Дзержинскхимрегион".

"Дзержинск – это предприятия химии и нефтехимии. Считаю правильным, когда не только депутаты, губернатор, мэр, но и бизнес-сообщество будет решать важнейшую задачу выведения Дзержинска на принципиально другой уровень развития. Промышленность не может существовать отдельно от города, бизнес-сообщество должно принимать участие в обсуждении путей развития Дзержинска, особенно сейчас, когда началась подготовка к масштабным преобразованиям к 100-летию города. Ассоциация "Дзержинскхимрегион" находится в авангарде процесса объединения дзержинской промышленности. Она может и должна стать эффективным инструментом взаимодействия бизнеса и власти с целью развития территории", – заявил он.

"Существует достаточно вопросов и проблем, которые требуют совместного обсуждения и решения. Очень важно, что именно бизнес формирует повестку дня. Готовится "дорожная карта" формирования химического промышленного кластера на базе "Дзержинскхимрегион". Очень важно помочь промышленникам города химиков наладить эффективное взаимодействие с потенциальными партнерами из смежных отраслей. Например, "ЛУКойл" сейчас активно реализует программу повышения эффективности производства, глубокой переработки остатков. Предприятия Дзержинска могут стать партнерами Группы "ЛУКойл", принять участие в ее крупных проектах. Также есть планы совместной работы со структурами "Газпрома", "Транснефти". Важно скоординировать эту работу. Это пойдёт на пользу всей нижегородской нефтехимии", - продолжил председатель Заксобрания.

Евгений Люлин отметил также, что в рамках взаимодействия с "Российским Союзом предприятий и организаций химического комплекса" Дзержинск должен стать площадкой для проведения стратегической сессии, посвященной вопросам профессиональной квалификации специалистов.

"Ассоциация "Дзержинскхимрегион" разработала трехступенчатую программу развития, рассчитанную до 2030 года. Среди ключевых вопросов – программа подготовки кадров, взаимодействие с вузами с целью обучения необходимых специалистов. Программа затрагивает вопросы совершенствования системы налоговых платежей, стимулирования предпринимательской активности, повышения качества госрегулирования в сфере малого и среднего предпринимательства, где, как правило, зарождаются инновации. Важно, что программа касается не только развития промышленных объектов, но и имеет своей целью создание социума, который предъявляет новые требования к развитию городской среды, меняет к лучшему жизнь населения города. Нужны большие средства, чтобы создавать инфраструктуру индустриального парка "ОКА-Полимер" и особой экономической зоны "Кулибин". Считаю, бизнес обязательно должен сказать своё слово, включиться в эту работу. Кроме того, мне особенно приятно, что бизнес принимает самое активное участие в обсуждении общественно-значимых вопросов. Например, в вопросе о присвоении Дзержинску почетного звания "Город трудовой доблести", - подчеркнул Евгений Люлин.