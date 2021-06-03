Как разводить соевый соус для суши?

Всем, кто решил заказать суши, следует учитывать – по устоявшейся восточной традиции их обязательно едят с соевым соусом. Он придает деликатесу пикантный привкус и необходимую степень солености. Перед употреблением соевый соус принято разбавлять. Так поступают в ресторанах, кафе, а также в домашних условиях. Если планируется доставка суши на дом от компании https://kotosushi.com.ua/dnepr, не забудьте правильно подготовить заправку.

Для чего нужно разводить соевый соус

Первая и основная причина, почему требуется разведение соуса – это его концентрированная форма выпуска. В большинстве магазинов данный продукт продается именно в таком виде.

Но такая необходимость обусловлена не только высокой степенью концентрации. Соевый соус разводят и по другим причинам:

в связи с повышенным содержанием соли;

чтобы не нарушить естественный вкус блюда.

Нужно помнить, что употребление концентрированной заправки в больших количествах усиливает аппетит. Это чревато перееданием и набором лишнего веса.

Соевый соус разводится в количестве, достаточном для 2-3 дней. Полученный продукт хранится в холодильнике. Разводить соус непосредственно в бутылочке нельзя – он может быстро испортиться.

Правильные пропорции при разведении

Если вы решили заказать суши с доставкой, стоит узнать, как правильно подготовить соус к предстоящей трапезе. Для его разведения следует воспользоваться:

обычной водой;

обычной водой; сахаром.

Такой метод считается самым быстрым и простым. Приступить к нему можно непосредственно перед доставкой суши. При разведении используют холодную кипяченую воду в соотношении 1:1. Сахар добавляют в меньшем количестве, чем жидкость.

В Японии соевый соус разводят иначе. Для этого готовится отвар из морской капусты комбу. При желании можно приготовить подобный бульон, заменив японскую капусту обычной. Для этого потребуется поместить в небольшую емкость с водой 3-4 капустных листочка и проварить их в течение 30-40 минут.

Специалисты в сфере здорового питания рекомендуют обязательно включать соевый соус в рацион, так как в нем содержится огромное количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. При этом они всегда напоминают об умеренности его употребления. Если вы будете правильно разводить соевый соус, суши с бесплатной доставкой от компании «КотоСуши» станут особенно вкусными и принесут максимум пользы.