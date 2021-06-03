Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
"Школу 800" достроят до конца августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Как разводить соевый соус для суши?

21 июля 2021 13:07  [98]

Всем, кто решил заказать суши, следует учитывать – по устоявшейся восточной традиции их обязательно едят с соевым соусом. Он придает деликатесу пикантный привкус и необходимую степень солености. Перед употреблением соевый соус принято разбавлять. Так поступают в ресторанах, кафе, а также в домашних условиях. Если планируется доставка суши на дом от компании https://kotosushi.com.ua/dnepr, не забудьте правильно подготовить заправку.

Для чего нужно разводить соевый соус

Первая и основная причина, почему требуется разведение соуса – это его концентрированная форма выпуска. В большинстве магазинов данный продукт продается именно в таком виде.

Но такая необходимость обусловлена не только высокой степенью концентрации. Соевый соус разводят и по другим причинам:

  • в связи с повышенным содержанием соли;
  • чтобы не нарушить естественный вкус блюда.

Нужно помнить, что употребление концентрированной заправки в больших количествах усиливает аппетит. Это чревато перееданием и набором лишнего веса.

Соевый соус разводится в количестве, достаточном для 2-3 дней. Полученный продукт хранится в холодильнике. Разводить соус непосредственно в бутылочке нельзя – он может быстро испортиться.

Правильные пропорции при разведении

Если вы решили заказать суши с доставкой, стоит узнать, как правильно подготовить соус к предстоящей трапезе. Для его разведения следует воспользоваться:

  • обычной водой;
  • сахаром.

Такой метод считается самым быстрым и простым. Приступить к нему можно непосредственно перед доставкой суши. При разведении используют холодную кипяченую воду в соотношении 1:1. Сахар добавляют в меньшем количестве, чем жидкость.

В Японии соевый соус разводят иначе. Для этого готовится отвар из морской капусты комбу. При желании можно приготовить подобный бульон, заменив японскую капусту обычной. Для этого потребуется поместить в небольшую емкость с водой 3-4 капустных листочка и проварить их в течение 30-40 минут.

Специалисты в сфере здорового питания рекомендуют обязательно включать соевый соус в рацион, так как в нем содержится огромное количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. При этом они всегда напоминают об умеренности его употребления. Если вы будете правильно разводить соевый соус, суши с бесплатной доставкой от компании «КотоСуши» станут особенно вкусными и принесут максимум пользы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph