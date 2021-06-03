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Общество

Новый подрядчик обещает завершить благоустройство сквера на ул. Пермякова в Нижнем Новгороде в срок

21 июля 2021 18:14  [74] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Определенный по итогам конкурса новый подрядчик обещает завершить основные работы по благоустройству сквера на ул. Пермякова, в срок. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по итогам выездной проверки благоустройства к 800-летию города в Автозаводском районе.

Напомним, работы в сквере на ул. Пермякова проводятся по нацпроекту "Жильё и городская среда". За благоустройство этой территории проголосовали 8,5 тыс жителей Автозавода.

Юрий Шалабаев отметил, что на обширной, заросшей травой площадке даже отсутствовало освещение. В самом начале благоустройства подрядчик, не рассчитавший свои силы, остановил работы. Ремонт продолжила новая компания, которой предстоит завершить работы в установленные ранее сроки. Но подрядчик заверил, что к 1 августа основные работы будут выполнены.

На территории сквера появятся пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, велодорожка, площадка для выгула собак, а также на ней высадят более 1 500 деревьев и кустарников.

Кроме работ по благоустройству, в районе меняют светильники и ремонтируют дороги по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Новое освещение, которое монтируется в рамках энергосервисного контракта, уже появилось на улицах Автозаводского района.

Как уточнил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин, в Автозаводском районе на проспекте Бусыгина, улицах Пермякова и Коломенской установили 536 светодиодных светильников. В целом по городу контракт исполнен на 92% по установке светильников и на 83% по монтажу шкафов управления наружным освещением, добавил он.

Генеральный директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков доложил главе города, что всего по нацпроекту БКД в районе ремонтируется четыре дороги - проспект Молодёжный, дорога в районе станции Петряевка, улицы Минеева и Коломенская. "Работы имеют почти стопроцентную готовность, в настоящее время устраняются мелкие недоделки", - пояснил Левдиков.

Также в этом году в Автозаводском районе появятся четыре воркаут-площадки, две из которых уже установили на улицах Фучика и Бусыгина. Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин уточнил, что установка воркаут-площадок сейчас завершается на улицах Мончегорской и Плотникова.

"Администрация Автозаводского района держит на контроле все работы, которые проходят в рамках подготовки к 800-летию города. Все замечания – и по срокам, и по качеству – взяты на контроль, чтобы к празднованию главного городского торжества автозаводцы могли насладиться обновлённой инфраструктурой", - подчеркнул Нагин.

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Теги:
800-летие Благоустройство Нацпроект
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