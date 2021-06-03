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Общество

Более 1,7 млрд рублей получит Нижегородской области на поддержку системы здравоохранения

21 июля 2021 18:59  [40] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Российские регионы получат более 85 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно тексту распоряжения на эти цели Нижегородской области будет выделено более 1,7 млрд рублей.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выделенные средства будут направлены на дополнительную поддержку медицинских организаций, в том числе вовлеченных в борьбу с коронавирусом.

"На сегодняшний день для пациентов с COVID-19 в Нижегородской области развернуто почти 6 000 коек. В борьбе с коронавирусом задействовано 65 медицинских организаций. Все это позволяет нам иметь хороший резерв на случай ухудшения ситуации. Доля свободного коечного фонда – около 30%. Благодаря работе медиков и вакцинации снижается количество сложных случаев, требующих госпитализации", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

"Борьба с коронавирусом временно лишила медицинские учреждения возможности работать по основному профилю. В связи с этим на обеспечение их деятельности требуются дополнительные ресурсы. Благодаря оперативным решениям правительства страны на это выделяются необходимые средства", - добавил Глеб Никитин.

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Теги:
Коронавирус Медицина и здоровье Правительство РФ
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