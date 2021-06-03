Первое полугодие 2021 года стало периодом восстановительного роста промышленности, - Глеб Никитин Экономика

Первое полугодие 2021 года стало периодом восстановительного роста промышленности. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам собрания Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП).

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, темой собрания стали итоги работы промышленности Нижегородской области в первом полугодии 2021 года.

"Первое полугодие 2021 года стало периодом восстановительного роста промышленности после непростого 2020 года. Если говорить о конкретных цифрах, объём отгруженной продукции в первые пять месяцев составил почти 535 миллиардов рублей и показал рост на 1,8 процента. Наблюдается также рост физических объёмов производства. С апреля индекс физического объема превысил 100% и, по состоянию на май, составил 110%. Отдельно стоит упомянуть отрасли, в которых наблюдается наибольший рост производства. Производство электрического оборудования – почти на 54%; обработка древесины и производство изделий из дерева – более чем на 36%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – почти на 34,5%. Конечно, на статистику повлияла низкая база прошлого года. Но сам факт положительной динамики, выхода в плюс показывает, что решения, принятые для борьбы с экономическими последствиями распространения коронавируса, были верны и своевременны", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор также отметил рост несырьевого неэнергетического экспорта. За период с января по май он вырос почти на 47 процентов (46,81%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 1,7 миллиарда долларов США. За пять месяцев 2021 года экспорт вырос в лёгкой (на 6%), химической (на 20%) и лесной промышленности (на 87%). По данным Российского экспортного центра, Нижегородская область занимает 15 место по объёму несырьевого неэнергетического экспорта в России.

"Для дальнейшего стимулирования роста экономики правительство региона приняло решение о докапитализации Фонда развития промышленности (ФРП) в общей сложности на 208 миллионов рублей за счёт регионального бюджета. Из федерального на эти цели выделено ещё 26 миллионов. Это позволит нам привлечь в регион софинансирование по линии Фонда на реализацию проектов промышленных предприятий в сумме вдвое большей по таким программам, как "Проекты развития", "Комплектующие изделия", "Производительность труда" и "Проекты лесной промышленности". Более того, эти средства дадут нам возможность запустить новые собственные программы регионального фонда", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, чтобы не потерять набранные темпы, не допустить введения новых ограничений, необходимо ответственно отнестись к профилактике коронавируса.

Также Глеб Никитин вручил юбилейные медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода" представителям промышленных предприятий, общественных объединений, образовательных организаций.

"Нижегородская промышленность активно восстанавливается после непростого 2020 года. Мы видим по индексу промышленного производства, индексу обрабатывающих производств, что идет рост около 10%. Особенно прибавляют производство электрооборудования, деревообработка, производство автотранспортных средств, текстильных изделий, мебели. Растут объемы отгруженной продукции, внешнеторговый оборот. Положительная динамика – результат общих усилий предприятий, правительства, депутатов. Перед нами стояла непростая задача – создать систему, при которой соблюдались бы меры по противодействию распространению коронавируса. При этом предприятия продолжали бы свою работу и могли воспользоваться мерами господдержки. Эта система была создана и доказала свою эффективность на практике. Депутаты Законодательного собрания вместе с правительством области, экспертами НАПП постоянно работают над совершенствованием мер поддержки региональной промышленности. Устанавливаются налоговые льготы, пониженные ставки налога на имущество. Эта командная работа будет оставаться залогом успешного преодоления кризисных явлений в экономике", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Напомним, что в 2021 году Нижегородская область впервые вошла в ТОП-10 в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), заняв 6-е место. Итоги рейтинга объявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) 4 июня 2021 года. Нижегородская область поднялась на 64 позиции с 2018 года.