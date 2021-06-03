Движение и парковку транспорта на ул. Первая Оранжерейная в Нижнем Новгороде ограничат Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение и парковку транспорта на ул. Первая Оранжерейная в Нижнем Новгороде ограничат. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, такие нововведения вступят в силу уже 22 июля.

Решение об ограничении движения и стоянки транспорта на участке улицы принято для организации свободного въезда и выезда на строительную площадку многоквартирного дома.

На подъездах к месту проведения работ будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение и парковку дорожные знаки.