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Движение и парковку транспорта на ул. Первая Оранжерейная в Нижнем Новгороде ограничат. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Согласно информации, такие нововведения вступят в силу уже 22 июля.
Решение об ограничении движения и стоянки транспорта на участке улицы принято для организации свободного въезда и выезда на строительную площадку многоквартирного дома.
На подъездах к месту проведения работ будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение и парковку дорожные знаки.
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