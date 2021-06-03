Что представляют собой интраокулярные линзы?

ИОЛ — это искусственные линзы сделанный из силикона, акрила и оргстекла, ими заменяют помутневший от катаракты хрусталик. Они помогают улучшить фокусировку зрения на близком расстоянии. Интраокулярная линза прекрасно заменяет хрусталик, ее оптическая часть в диаметре — от 5мм до 6 мм. Офтальмологическая клиника «Спектр», использует передовое оборудование, чтобы узнать более подробную информацию — смотрите здесь. Существуют собственные запатентованные методики лечения пациентов с разными проблемами.

Материал продолжают совершенствовать, он становятся более гибким и биостойким, что дает производителям линз большую свободу в решении конкретных задач зрения. Самые ранние ИОЛ были изготовлены из термопласта, материала, который с годами значительно улучшился, но все еще имел определенные ограничения для микрохирургии. Современные акрилы обладают большей пластичностью и стабильностью, а также помогают хирургам осуществлять контроль во время микрохирургии. Хочется отметить, что возраст пациентов до 100 + лет, это говорит о безопасности операции.

Имплантаты монофокальных линз

Эти линзы существуют дольше всех и до сих пор остаются наиболее распространенными ИОЛ. Хотя качество материалов и дизайна продолжает улучшаться, функция линз остается неизменной. Монофокальная ИОЛ имеет одинаковую мощность во всех регионах и единую зону четкого фокуса, обеспечивая хорошее зрение с определенного расстояния.

Большинство пациентов выбирают линзы с фокусировкой на дальней точке. Это улучшает зрение вдаль, но требует ношения очков для зрения вблизи, например, чтения. Меньшее количество пациентов выбирают линзы, которые фокусируются на ближней точке. Это улучшает зрение вблизи, но означает, что нужно носить очки, чтобы видеть отдаленные объекты.

Некоторые пациенты выбирают зрение вдаль для одной линзы и зрение вблизи для другой (так называемое монозрение). Полагаясь на естественную склонность мозга к компенсации, что дает возможность видеть и вдаль. Этот вариант пациент должен обсудить с хирургом, чтобы доктор принял решение.

Имплантаты торических линз

Единственный тип линз, который может скорректировать астигматизм. Торические ИОЛ имеют разную силу в разных областях линзы. Они соответствуют требованиям к коррекции зрения пациента. Такое выравнивание требует, чтобы линза располагалась в точной конфигурации. Процедура зависит от хирургических навыков доктора. Некоторые тяжелые формы астигматизма по-прежнему требуют сочетания разрезов и имплантатов. Обычно торические линзы имплантируются и функционируют также безупречно, как и другие имплантаты. Они уменьшают силу линз на всех расстояниях. Могут свести к минимуму необходимость ношения очков для зрения вдаль. Современное передовое оборудование и ведущие офтальмологи-хирурги страны, помогают улучшить и скорректировать астигматизм безболезненно и без последствий.

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