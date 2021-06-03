Водолазы возводят сцену к 800-летию Нижнего Новгорода на слиянии рек Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Водолазы возводят сцену к 800-летию Нижнего Новгорода на слиянии Волги и Оки. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал на своей странице в Instagram.

По его словам, данная сцена послужит площадкой для гала-шоу "Начало нового".

"В России таких сцен еще не было. Она расположена в воде, погружена на глубину до 4 метров. В ее возведении участвуют 10 водолазов", - написал глава региона Глеб Никитин.

Он добавил также, что оборудование сцены весит порядка 3000 тонн, а на главной сцене будет установлено 150 киловатт звука.

Напомним, что главное шоу юбилея Нижнего Новгорода начнется 21 августа в 20:21.